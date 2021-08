Birkenwerder

„Das Lob gebe ich gerne an die zehn Bauhofmitarbeiter weiter“, sagt Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok. Die Gäste aus der Partnergemeinde Sumskas hatten zuvor festgestellt, wie sauber ihnen der Ort erschien – vor allem im Vergleich zu Berlin. Vier Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren und ihre Betreuerin waren am Sonntag zu einem sechstägigen Besuch eingetroffen. Am Montag hatten sie die Hauptstadt erkundet, Fernsehturm, East Side Gallery, Siegessäule. Ein Besuch beim Bürgermeister im Rathaus stand am Dienstagmorgen auf dem Programm. Zimniok beantwortete die Fragen der Gäste zu seiner Person und zu politischen Dingen, etwa ab welchem Alter gewählt werden darf. Seine begrenzte Freizeit nutze er zum Hausumbau und um seinen Kindern beim Fußball zuzuschauen, so der Verwaltungschef. Außerdem betätige er sich als Fußballtrainer einer Mannschaft der Vier- bis Sechsjährigen.

Bei dem kurzen Treffen im Rathaussaal. Quelle: Enrico Kugler

Im Anschluss führte der Bürgermeister durch das 1912 eröffnete Rathaus. Es ging durch mehrere Büroräume bis hinauf auf den Turm, wo das historische Uhrwerk kürzlich neu eingesetzt wurde. Es war von einer Fachfirma generalüberholt und zugleich „elektrifiziert“ worden, wie er sagte. Bis dahin hatte der Hausmeister einmal wöchentlich den Turm erklommen, um das Uhrwerk mit der Handkurbel aufzuziehen.

Bürgermeister Zimniok mit der nun ausgedienten Handkurbel für das Uhrwerk aus dem Jahr 1912. Quelle: Helge Treichel

Die Gäste genossen den Ausblick vom Rathaus, ebenso aber auch ihre Begleiter. Neben Reinhard Schlarmann vom Partnerschaftskomitee waren das Nils Schönberg (16) und Karl Duda (17). Beide hatten bereits an dem Besuch in Litauen drei Wochen zuvor teilgenommen. „Ich wollte unsere Gäste begleiten, damit dies ein echter Jugendaustausch ist“, sagt Nils. Der 16-Jährige hat sich dafür eigens von der Regine-Hildebrandt-Schule freistellen lassen. Karl Duda ist bereits Student an der Technischen Universität. Beim Orientierungsstudium in den naturwissenschaftlichen Fächern habe er den Besuch gut einrichten können.

Karl Duda, Nils Schönberg und Reinhard Schlarmann (v.l.) beim Besuch auf dem Rathausturm. Quelle: Helge Treichel

Bereits bei der Fahrt nach Litauen habe er seinen Horizont erweitern wollen, sagt der 17-Jährige. Außerdem bereite ihm die Begegnung viel Spaß. Und schließlich sei es auch für ihn neu, Berlin und Brandenburg einmal als Tourist zu erkunden: „Ich war seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Fernsehturm.“ Auch die Verständigung klappe sehr gut. Denn seit etlichen Jahren stehe in Litauen neben Deutsch auch Englisch auf dem Lehrplan. In der Partnergemeinde werde allerdings polnisch gesprochen, da die Bevölkerung dort mehrheitlich zur polnischen Minderheit gehört.

Erinnerungsfoto der Gäste auf dem Rathausturm. Mit dabei auch Romualda Lapsevic, Lehrerin für Deutsch und Religion (3.v.r.). Sie begleitete die vier Jugendlichen nach Deutschland. Quelle: Helge Treichel

Nach dem Besuch im Rathaus fuhr die Reisegruppe unter Leitung von Reinhard Schlarmann nach Potsdam. Neben einer Stadtrundfahrt und Besuchen im Schloss Sanssouci, der russischen Kolonie Alexandrowka und dem Holländischen Viertel ging es weiter nach Beelitz. Hier sollte der Baumwipfelpfad besichtigt werden. Am Mittwoch stand ein Besuch im Tropical Island auf dem Programm, am Donnerstag noch einmal Berlin mit dem Wachsfigurenkabinett (Madame Tussauds) und einem Einkaufsbummel. Dafür werde den Gästen ein Taschengeld bereitgestellt – nicht von der Gemeinde, sondern von den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees, sagte der Vorsitzende. Der 71-Jährige dankte der Gemeinde dafür, dass der 2020 abgesagte Besuch in diesem Jahr nachgeholt werden konnte. Die Förderung aus dem Gemeindesäckel verfiel nicht, sodass Besuch und Gegenbesuch dieses Mal im selben Jahr stattfanden.

Gesprächsrunde im Rathaus. Quelle: Enrico Kugler

„Mich interessieren Geschichte und Architektur, das andere Land und neue Leute“, begründet Patricia ihren Besuch in Deutschland. Berlin gefalle ihr. Es sei ganz anders als Vilnius. Viele Deutsche kämen als Touristen nach Litauen, umgekehrt sei das kaum der Fall. Für die wirtschaftliche Entwicklung zeigte Radoslav Interesse. Er wolle sehen, wie die Menschen wohnen und was Neues entdecken. Er kenne Deutschland aus den Erzählungen eines Verwandten, sagte Ernest. Aber es selbst zu sehen, sei etwas ganz anderes.

Panoramaaufnahme mit der Rathauskreuzung in Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Für Freitag dann sei noch einmal ein Birkenwerder-Tag geplant. Stationen sind dann die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule, die Feuerwache, der Bauhof und der Sportplatz in der Summter Straße. Der Rückflug ist für den Nachmittag gebucht.

Auf seine Frage, welchen Eindruck die Gäste vom Rathausturm mitnehmen, erhielt Bürgermeister Zimniok übrigens die erwartete Antwort: „Viel Grün.“

Von Helge Treichel