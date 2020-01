Traditionell findet im Rahmen der aktuell laufenden Serie „MAZ zu Hause in Birkenwerder“ am 29. Januar in der Gemeinde Birkenwerder der MAZ-Stammtisch statt. Haben Sie Sorgen oder Nöte? Warum leben Sie gern in Birkenwerder? Erzählen Sie es uns, wir schreiben Ihre Geschichten auf, forschen nach und versuchen, Antworten auf Fragen zu finden.