Birkenwerder

Denken, debattieren und auch mal um die Sache und Inhalte streiten – das fünfte politische Planspiel der Gemeinde Birkenwerder hat den 13 teilnehmenden Zwölftklässlern der Regine-Hildebrandt-Schule durchweg gut gefallen. Am Mittwochvormittag wurde die diesjährige Version beendet. Im Ratssaal in Birkenwerder gaben Niklas Herrmann, Alexander Stahnke, Maja Radinger und Sixten Sensburg ihre Eindrücke zum Abschluss wieder.

Fiktive Parteien, fiktive Fraktionen

Die vier Schüler waren die Vorsitzenden der fiktiven Fraktionen im Parlament und hatten dazu auch Alter Egos bekommen. Niklas Herrmann gab Rainer Ulrich, den Chef der Konservativen Bürger Birkenwerders. „Zwischen der Rolle und mir gibt es nicht wirklich viele Überschneidungen“, schmunzelte der Abiturient. Für seinen Geschmack sind die Ziele der Konservativen Bürger zu sehr auf die finanziellen Aspekte ausgerichtet und lassen dabei die Belange schwächer situierter Menschen öfter einmal außer Acht.

Schon etwas näher sah sich da Alexander Stahnke seiner Rolle. Aus ihm wurde Joachim Gabor, der Sprecher der Liberalen Fraktion Birkenwerders. „Die Rolle war bürgerorientiert“, was ihm gefallen habe. Ansonsten hätte es aber auch hier einige Punkte gegeben, die nicht zu seinen Überzeugungen passen würden.

Politik erleben macht Eindruck

Deutlich mehr Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle als Marie Zimmermann, Chefin des Sozialen Forums Birkenwerder, hat Maja Rudina gefunden. Die Schwerpunkte lagen hier bei Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit. „Da finde ich mich absolut wieder“, bekräftigte sie. Generell sei es schön gewesen, zu erleben, wie Politik wirklich funktioniert, und das nicht nur aus der Ferne zu sehen.

Letzter der Fraktionschefs war Sixten Sensburg. Er stellte mit Alexander Becker den Vorsitzenden der Grünenfraktion Birkenwerder dar. Auch er habe einige Gemeinsamkeiten gefunden – gerade in Sachen Umweltschutz. „Dass ist etwas Gutes“.

Urnengang fest eingeplant

Selbst wählen gehen dürfen am kommenden Sonntag zwei der vier Schüler – Niklas Herrmann und Maja Rudina. Während der 18-jährige Schüler eine rot-grün-rote Bundesregierung „sehr unterhaltsam“ finden würde, wäre seine Mitschülerin noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall müssten aber die Punkte Umwelt und soziale Gerechtigkeit mehr Beachtung in der kommenden Legislaturperiode finden, meint sie. Veränderungen würden sich die beiden anderen wünschen – und auch wenn sie mit 17 Jahren noch nicht wahlberechtigt sind, wollen sie in vier Jahren dann auf jeden Fall an die Urne treten.

Essbare Stadt Birkenwerder

Eines der Ergebnisse des Planspiels ist das „Essbare Birkenwerder“. Als „Essbare Stadt“ werden Projekte bezeichnet, die städtischen Raum nutzen um Lebensmittel anzubauen. Derartige Projekte gibt es seit 2009 auch in Deutschland mit steigender Tendenz. Namhafte Beispiele sind etwa Kassel, Bremen, Erfurt und Hannover. Das würde recht gut zum Motto der Gemeinde: „Birkenwerder grün erleben“ passen. Und: Von den vier Abiturienten der Regine-Hildebrandt-Schule konnten sich beim Abschluss des Planspiels zwei vorstellen, später in der Politik tätig zu werden.

Von Björn Bethe