Birkenwerder

Wer nicht zum Fest eingeladen ist, wird leicht sauer. Diese Erfahrung mussten am Freitagabend auch vier Kinder machen, die beim Taschenlampenkonzert in Birkenwerder waren. In der Nähe des Eingangs hatten sich Wespen ein Nest in der Erde gebaut und die vier waren dem beim Spielen zu nahe gekommen. Die Insekten, die in dieser Jahreszeit ohnehin leicht reizbar sind, gingen zum Angriff über. Zum Glück ohne ernstere Folgen, auch dank der bereitstehenden Sanitäter, die die Stiche sofort verarzteten. Die Gemeinde als Veranstalter reagierte ebenfalls umgehend und markierte die Stelle mit Absperrband, zusätzlich wachten Helfer der freiwilligen Feuerwehr darüber, dass niemand mehr zu Schaden kommt.

Picknicken und schwatzen

„Der Schmerz vergeht“, bekräftigte dann auch Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok, als er das Taschenlampenkonzert eröffnete. Gekommen waren rund 1500 Besucher, zumeist Familien, die Picknickdecken und Stühle auf die Festwiese brachten und es sich dann gemütlich machten. Essen und Getränke waren ebenfalls mitzubringen und so aßen die Erwachsenen und unterhielten sich, während der Nachwuchs quer durch die Reihen tobte.

Mit Einsetzen der Dämmerung verwandelte sich die Festwiese immer mehr in ein Lichtermeer aus großen und kleinen Taschenlampen, die in vielen verschiedenen Farben strahlten.

Rumpelstil aus Berlin unterhielten auf der Bühne. Quelle: Robert Roeske

Auf der Bühne hatte derweil die Berliner Band Rumpelstil, die als Erfinder der Taschenlampenkonzerte gilt, das Mikrofon übernommen. Dass auch ihnen die lange Pause der vergangenen Monate anzumerken war – der eine oder andere Ton ging schon daneben – daran störte sich niemand. Neben den Kindern erhob sich auch recht bald ein guter Teil der erwachsenen Besucher von ihren Plätzen, tanzte und schunkelte mit.

1500 schnell ausverkaufte Tickets

„Für uns ist das ein richtig großer Schritt zurück in die Normalität“, sagte ein zufrieden wirkender Stephan Zimniok beim Blick in die Menge. Er freute sich besonders, dass die „Leute sich einfach toll verhalten und jede Menge Geduld mitgebracht haben“. Damit spielte er auf die Erfassung der Besucher am Einlass an – die vorgeschrieben sei. Ansonsten, schmunzelte er, sei er an diesem Abend seit langem wieder mit dem Satz: „Ah, der Bürgermeister“ begrüßt worden. „So fangen wirklich viele Gespräche an“, lachte das Ortsoberhaupt. Aber diese wieder führen zu können, sei auch für ihn eine Erleichterung nach der veranstaltungslosen Zeit. Dass es den Menschen genauso ginge und sie wieder etwas erleben möchten, zeige sich auch dadurch, dass das Taschenlampenkonzert schon Tage zuvor ausverkauft gewesen sei. 1500 Karten standen in diesem Jahr zur Verfügung. Bei früheren Besuchen der Band Rumpelstil und ihren Konzerten in Birkenwerder waren regelmäßig deutlich über 2000 Besucher gekommen.

Von Björn Bethe