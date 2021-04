Birkenwerder

Ein Ladendetektiv bemerkte am Montagnachmittag im Baumarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder, wie ein junger Mann Elektroartikel in seinen Rucksack steckte. Als der Mann sich offenbar beobachtet beziehungsweise ertappt fühlte, legte er die Ware wieder zurück. Vor einer Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls schützte dies den 23-Jährigen jedoch nicht. Der Wert der Elektroartikel lag bei etwa 1275 Euro.

Von MAZonline