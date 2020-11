Birkenwerder: Laura Klimmeck leitet die Brandschützer der Zukunft

Birkenwerder

Sie ist gerade einmal 27 Jahre alt, aber trägt schon fast ihr halbes Leben die Uniform und Schutzkleidung der freiwilligen Feuerwehr: Laura Klimmeck aus Birkenwerder. Seit neun Jahren ist sie aktiv in der Einsatzeinheit. Seit Anfang vergangenen Jahres leitet sie die neu gegründete Kinderfeuerwehr des Ortes. Und sie tut das als alleinerziehende Mutter. Ihr Sohn Noah ist drei Jahre alt. Auf diese Mehrfachbelastung angesprochen, reagiert sie entspannt: „Wenn man etwas will, dann findet man auch einen Weg.“ In ihrem Fall seien neben ihrer Stellvertreterin Anne Grüne und dem Leiter der Jugendfeuerwehr, Yannick Ohme, ihre Eltern eine sehr große Hilfe.

Eine Freundin habe sie vor 13 Jahren animiert, sie zu den Diensten der Jugendfeuerwehr zu begleiten. „Die Freundin hat das nach einiger Zeit aufgegeben, aber ich bin dabei geblieben“, sagt Laura Klimmeck lachend. Ähnlich sei das auch beim Übergang zur Einsatzeinheit gewesen: Ein anderes Mädchen wollte diesen Schritt nicht alleine wagen ... Auch sie sei inzwischen nicht mehr aktiv dabei.

Die Nachfrage ist so groß, dass es mittlerweile sogar eine Warteliste gibt. Quelle: Helge Treichel

„Die Arbeit bei der Feuerwehr ist sehr familiär“, sagt die junge Feuerwehrfrau, die beruflich in Berlin als Erzieherin in der Jugendhilfe tätig ist. „Einmal drin, möchte man das nicht mehr missen.“ Es gebe so viele Erlebnisse und Gemeinsamkeiten, „die einen zusammenschweißen“. Die Hilfsbereitschaft untereinander sei sehr groß. Mit ihrer Arbeit wolle sie außerdem „der Gemeinde und der Gesellschaft etwas zurückgeben“. Als Jugendlich habe sie selbst diese wertvollen Erfahrungen sammeln können, durch die auch sie charakterlich ein Stückweit geformt wurde. Zugleich empfinde sie eine große Verantwortung: „Wir formen die zukünftige Generation, die künftigen Einsatzkräfte.“ Viel schwieriger sei es, ältere Jahrgänge für die wichtige Feuerwehrarbeit zu begeistern.

, Laura Klimmeck (r.) und Anne Grüne Quelle: Helge Treichel

Die Nachfrage bei der Kinderfeuerwehr sei sogar so groß, dass es eine Warteliste mit aktuell acht Namen gibt. Die Kinderfeuerwehr biete zehn Plätze für Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, je zur Hälfte seien es derzeit Mädchen und Jungen. Ein Mitglied sei bereits in die Jugendabteilung mit ihren aktuell 17 Mitgliedern gewechselt. Seit dem ersten Treffen der Kinderfeuerwehr am 12. Januar 2019 gab es bisher 28 Dienste. Diese Bilanz wurde allerdings geschmälert durch die Corona-bedingte Zwangspause zwischen Anfang März und Mitte September. Die Zusammenkünfte der Kinderfeuerwehr finden 14-täglich ab 17 Uhr statt und dauern anderthalb Stunden. Vor vier Jahren hatte Klimmeck gemeinsam mit Yannick Ohme (26) die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Birkenwerder übernommen. Schnell war die Idee gereift, wie Nachbarwehren auch eine Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen.

Von Helge Treichel