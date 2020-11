Birkenwerder: Mann fährt unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle

Birkenwerder

Polizeibeamte unterzogen am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr in der Hauptstraße in Birkenwerder einen 25-jährigen BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei zeigte neben deutlichen körperlichen Auffälligkeiten beim Betroffenen ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest den Konsum von Amphetaminen an, sodass in der Polizeiinspektion Oberhavel eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt wurde.

Fahrer und Beifahrerin werden verhaftet

Im Zuge der Durchsuchung des PKW konnten eine größere Menge Bargeld sowie verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Fahrer sowie seine 41-jährige Beifahrerin wurden vor Ort vorläufig festgenommen und im Zuge weiterer Ermittlungen eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Die Kriminalpolizei nahm wegen des Handels mit Betäubungsmitteln die Ermittlungen auf. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln eingeleitet und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

Von MAZonline