Birkenwerder

Die Planungen zur Neugestaltung der Ortsmitte sind noch vor dem Jahreswechsel einen riesigen Schritt vorangekommen. Darüber informierte Bürgermeister Stephan Zimniok. „Der Sieger des Realisierungswettbewerbs steht fest, die Architekten haben einen modernen Bildungs- und Kulturcampus entworfen – ein Meilenstein für Birkenwerder“, so Zimniok. Menschen aller Altersstufen würden dort die Möglichkeit erhalten, zu lernen, zu entspannen und sich mit Respekt zu begegnen sowie einen Teil ihrer Freizeit gemeinsam zu verbringen. In der Geschwister-Scholl-Straße werde ein neuer Kindergarten gebaut, kündigte der Verwaltungschef an. Ihm sei es ein Anliegen, dass sich alle Generationen im Ort wohlfühlen.

Er freue sich, dass in der Gemeinde viele Projekte fertiggestellt werden konnten, darunter der neue Dorfanger sowie die Fahrradabstellanlage am Bahnhof. Mit mehreren eindrucksvollen Ausstellungen – zur Geschichte der Gastronomie in Birkenwerder und zum gesellschaftlichen Umbruch zur Zeit des Mauerfalls – seien viele Menschen erreicht und zum Nachdenken angeregt worden.

Das öffentliche Leben im Ort werde zu einem großen Teil durch ehrenamtliche Arbeit getragen. „Deshalb bin ich stolz, dass wir in diesem Jahr mit der Freiwilligenagentur gestartet sind – die selbst auf der Initiative einer Ehrenamtlerin beruht.“ Es gebe sehr viele engagierte Leute. „Schade finde ich, dass auf der anderen Seite viel gejammert wird“, so Zimniok. Er verstehe Ängste und Sorgen, „aber wir leben in Frieden und sollten als Gemeinschaft zusammenstehen“.

Mehrere verheerende Brände hätten 2019 zahlreiche Menschen bitter getroffen. Rund 20 am Hafen gelagerte Boote seien im November dem Feuer zum Opfer gefallen. Alle Schäden zu beseitigen, wird noch eine Weile dauern. Wir als Gemeinde stehen voll und ganz hinter den Familien. Die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung rechne ich jedem Einzelnen hoch an.

Ganz nach dem Motto „ Birkenwerder – grün erleben“ sei der Fuhrpark der Verwaltung 2019 auf Elektrofahrzeuge umgestellt worden. Positiv stimmten ihn die Erinnerungen an das Birkenfest 2019, das dieses Mal noch besser besucht war als im Jahr zuvor. Mit einem beeindruckenden Film hat der Sieger des Wettbewerbs „Mein einzigartiges Birkenwerder“ die Schönheit unseres Ortes verbildlicht. Zimniok: „Mit Vorfreude blicke ich schon jetzt auf das Birkenfest 2020, dass den Rahmen für das 120-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr bildet sowie auf das im August geplante Konzert von Max Giesinger.“

Von MAZonline