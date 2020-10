Birkenwerder

„Alle Jahre wieder...“ – unter diesem Motto bittet das Partnerschaftskomitee Birkenwerder/ Sumskas die Einwohner von Birkenwerder und Umgebung um Unterstützung bei der jährlichen Weihnachtspäckchenaktion für die litauischen Kinder. „Doch in diesem Jahr ist leider alles anders“, sagt Reinhard Schlarmann als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees. Litauen habe Deutschland als Corona-Risikogebiet eingestuft. Wer also aus Deutschland nach Litauen einreisen will, müsse sich zwei Wochen in Quarantäne begeben, bevor er sich in Litauen frei bewegen kann. „Das heißt, dass es für uns nicht möglich ist, mit einem Transporter voller Weihnachtspäckchen nach Litauen zu reisen“, so Schlarmann. „Daher haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Jahr der Schule von Sumskas ein finanzielles Weihnachtsgeschenk machen wollen, dass allen Kindern zugutekommt.“

Die allermeisten Kinder in Sumskas stammten aus sozial schwachen Familien und bekämen in der Schule ein kostenloses Mittagessen, berichtet der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Der Speiseraum platze deshalb aus allen Nähten und musste dringend erweitert und renoviert werden. „Die Kosten dafür haben in das Budget der Schule ein großes Loch gerissen“, berichtet Reinhard Schlarmann. „Für moderne Küchengeräte und neues Geschirr war kein Geld mehr da. Hier wollen wir mit unserer Spende helfen!“

Wer mithelfen möchte, den bittet das Partnerschaftskomitee mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung um Überweisung einer kleinen Spende auf dieses Konto der Berliner Volksbank: Reinhard Schlarmann, IBAN DE37 1009 0000 5582 3030 04.

„Ich werde die Spenden sammeln und im Dezember an die Schule in Sumskas überweisen“, sagt der Vorsitzende und bedankt sich im Namen des Partnerschaftskomitees.

