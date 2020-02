Ein Scheck in Höhe von 1650 Euro wurde am Mittwoch (19. Februar 2020) im Ratssaal von Birkenwerder an die Schatzmeisterin vom MC Birkenwerder übergeben. Geld, das die Senioren der Gemeinde gesammelt haben. Es wird in die Infrastruktur des MC investiert. Ein Brand hatte neben 23 Booten und den Bootsschuppen auch die gesamte Elektroanlage zerstört, die nun wieder aufgebaut werden soll.