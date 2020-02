Im „Nähkästchen“ plaudern

Birkenwerder

Da beißt die Maus keinen Faden ab: Das Kurzwarengeschäft „Birke’s Nähkästchen“ von Vera Paulick in Birkenwerder ist nicht nur Anlaufstelle für Hobbyschneider sowie Strick- und Häkel-Fans. Auch Tisch-Deko, Socken und anderes Zubehör wie Tücher und Beutel gibt es. Und oft ist Vera Paulick dann in ihrem Laden nicht nur Ansprechpartner für Kurzwaren und Co, sondern auch Gesprächspartner.

„Ich habe viele Stammkunden und wenn sie hierher kommen, reden wir über dies und das. Und manchmal entwickeln sich sogar Freundschaften“, sagt Vera Paulick und denkt an eine Frau aus Neuruppin, die an Krebs erkrankt war und die sie bis zum Schluss betreut hat.

Vera Paulick näht einen neuen Reißverschluss ein. Arbeiten wie diese machen ihr Spaß. Quelle: Jeannette Hix

Aber Vera Paulick hat nicht nur im Laden ein offenes Ohr für andere. Sie ist auch Mitglied im „Handel- und Gewerbetreff“, ein Netzwerk der Händler von Birkenwerder.

„Wir haben 2007 den Verein gegründet, um den Händlern eine Stimme zu geben“, sagt Vera Paulick, die lange Vereinsvorsitzende war. Sehr bedaure sie den Rückgang des Einzelhandels in Birkenwerder.

Auch als zuverlässige Organisatorin vom Weihnachtsmarkt in Birkenwerder ist sie vielen Leuten bekannt. „Als 2006 der erste Weihnachtsmarkt in Birkenwerder startete, gab es nur drei Buden“, sagt Vera Paulick. Damals noch hatte die Gemeinde den Markt organisiert.

In „Birke's Nähkästchen“ in Birkenwerder gibt es fast alles, was ein Heim schöner macht. Stammkunden kommen manchmal auch nur, um zu reden. Quelle: Jeannette Hix

„Die drei Buden sorgten bei den Besuchern natürlich für Heiterkeit“, erinnert sich Vera Paulick, die auch in Birkenwerder aufgewachsen ist, heute aber in Borgsdorf wohnt. Und sie dachte sich, dass den Weihnachtsmarkt betreffend, ja noch viel Luft nach oben sei. „Wir Einzelhändler sprachen damals verschiedene Leute aus und um Birkenwerder an“, sagt sie.

Oft hätte sie sich dabei mehr Unterstützung gewünscht. „Letztendlich haben wir den Kreis der Weihnachtsmarktaussteller erweitert. So kommt jetzt der Honig von einem Imker aus Hohen Neuendorf, die Weihnachtskugeln aus Neuruppin und das Stollengebäck von einem Bäcker aus der Region. Jetzt gibt es auf dem Markt alles, was mit Weihnachten zu tun hat“, sagt Vera Paulick.

Diese Kundin lässt sich gerade beraten. Aber für andere Kunden ist Vera Paulick nicht nur die Ansprechpartnerin, wenn es um Kurzwaren geht. Besonders für ältere Leute ist sie oft auch Gesprächspartnerin, wenn mal was auf der Seele brennt. Quelle: Jeannette Hix

Darüber hinaus ist sie auch in verschiedenen Fördervereinen wie im „Kulturpark Birkenwerder“, der sich für den kulturellen Ausbau des stillgelegten Wasserwerkes einsetzt, sowie im „Geschichtsstübchen Birkenwerder“ seit Jahren aktiv. „Aktuell arbeiten wir an einer Ausstellung, die die Geschichte der Gaststätten in Birkenwerder auf Schau-Tafeln erzählt“, sagt sie.

Wie beim Rückgang des kleinen Einzelhandels in Birkenwerder sei auch hier die abnehmende Zahl der Gaststätten erschreckend rückläufig. „Von 1910 bis 1935 gab es in Birkenwerder noch 51 Gaststätten. Jetzt sind es nur noch vier, plus einem Pup, einem Caféhaus und Imbissen. Die Zeiten haben sich geändert und das nicht immer von Vorteil.“

Socken-Parade – eine coole Socke ist Vera Paulick aber derzeit nicht. Denn sie hat immer noch keinen passenden Nachfolger für ihr Geschäft „Birkes Nähkästchen“ gefunden. Quelle: Jeannette Hix

Exkursionen in die Geschichte von Birkenwerder startet Vera Paulick oft über das „Heimatstübchen“ zum Beispiel für die Kinder der Pestalozzi-Grundschule. „Erst neulich haben wir die Straßennamen von Birkenwerder unter die Lupe genommen“, sagt Vera Paulick. So wissen nur wenige, dass zum Beispiel die Frauenrechtlicherin Clara Zetkin von 1929 bis 1931 in Birkenwerder gelebt hat.

Und damit sich die Knirpse auch ein Bild davon machen können, wie schweißtreibend es früher um die Jahrhundertwende war, Wäsche zu waschen, zeigen die Frauen vom Geschichtsstübchen - bewaffnet mit Waschbrett und Haube - wie anno Zopf aus dreckig sauber wurde.

„Es macht Spaß, Kindern Wissen zu vermitteln“, sagt Vera Paulick. Und während sie das sagt, klappt in „Birkes Nähkästchen“ schon wieder die Eingangstür: „Ich brauche einen Reißverschluss“, sagt die Kundin. Vera Paulick: „Zum Aushaken für eine Jacke oder einen für die Hose. Welche Farbe soll es denn sein und welche Länge? Aus Plastik oder aus Metall?“. Die Kundin überlegt kurz und wird nach der eingehenden Beratung schließlich fündig.

Ab April 2020 wird ein Nachfolger für das Geschäft gesucht

Auch Näharbeiten erledigt Vera Paulick in ihrem Geschäft noch so nebenbei. „In dem Laden gibt es nicht nur die Ware, sondern auch die Beratung dazu“, sagt die Kundin und verlässt zufrieden den Laden.

Am 1. April ist es 25 Jahre her, dass Vera Paulick das Geschäft übernommen hat. „Eigentlich wollte ich damals auch nur einen Reißverschluss kaufen. Doch dann erzählte mir die damalige Inhaberin, dass sie ihr Geschäft verkaufen wollte.“ Und weil Vera Paulick schon als Kind gerne nähte und ihrer Mutter, die Schneiderin war, half, griff sie zu.

Auch Näharbeiten für andere erledigt sie gern

Als studierte Ökonomin konnte sie auch gut mit Zahlen und Abrechnungen umgehen. Jetzt ist Vera Paulick 65 Jahre alt und würde gerne ihr Geschäft an einen würdigen Nachfolger abgeben. „Seit drei Jahren suche ich, aber bisher habe ich noch keinen Nachfolger gefunden“, sagt Vera Paulick. Doch ab April will sie nach über 40 Arbeitsjahren gerne in Rente gehen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und vielleicht kommt ja bald eine Kundin in den Laden, die nur einen Reißverschluss kaufen möchte und am Ende „Birke’s Nähkästchen“ übernimmt.

Von Jeannette Hix