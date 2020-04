Birkenwerder

Mit einem Polizeihubschrauber und einem Suchhund wurde am Donnerstagnachmittag in Birkenwerder eine 46-jährige Frau gesucht, die gegen 11 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war. Darüber informierte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf MAZ-Nachfrage. Nach ihren Worten sei eine Suizidgefahr bei der Frau nicht auszuschließen. Der Polizeihubschrauber kam in den Mittagsstunden zum Einsatz und wurde zwischenzeitlich zu einem anderen Einsatz abgezogen. Der Suchhund verletzte sich bei seinem Einsatz, sodass kurzfristig ein Ersatztier hinzugezogen worden sei, sagte Dörte Röhrs. Bis 16 Uhr konnte die Frau nicht gefunden werden.

Von Helge Treichel