Birkenwerder

Der zum weiteren geplanten Ausbau der A10 für den 22. April anberaumte Regionaldialog ist aufgrund der Pandemie-Bestimmungen ( COVID-19) vorerst abgesagt worden. Darüber informierte Pressesprecher Steffen Schütz von der Havellandautobahn GmbH & Co KG. Zu der Veranstaltung war vom Bauherren und der Gemeindeverwaltung Birkenwerder in die Pestalozzi-Grundschule eingeladen worden, um die Betroffenen aus den Anliegergemeinden möglichst umfassend über die geplanten Baumaßnahmen zu unterrichten. Aufgrund der von der Bundesregierung und dem Land Brandenburg verfügten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit zur Eindämmung der Pandemie müsse die Veranstaltung zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Sobald sich die Rahmenbedingungen ändern, wird ein neuer Termin rechtzeitig bekanntgegeben“, so Schütz, der um Verständnis bittet.

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

