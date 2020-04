Mit Mundschutz und Sicherheitsabstand

Birkenwerder

Die Gemeindevertretung hat sich am Dienstagabend zu einer Sondersitzung zusammengefunden, jedoch in kleiner Besetzung und unter Sicherheitsvorkehrungen mit Mundschutz und Abstand. Neben der Vorsitzenden Kathrin Gehring ( CDU) und dem Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) waren sieben Gemeindevertreter anwesend – also die Vorsitzenden aller Fraktionen.

Baustraße unter Vorbehalt beschlossen

Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen, die kopfsteingepflasterte Industriestraße zwischen Havelstraße und Friesenstraße als Baustraße mit einer vier Zentimeter dicken Asphaltschicht als Baustraße herzurichten. Anlass dafür ist, dass die Industriestraße als Baustraße für das Wohnungsbauvorhaben des B-Plans 37-2 genutzt werden soll. Rund 145 Wohnungen sind geplant. Die Länge der Baustraße beträgt 660 Meter. Die geschätzten außerplanmäßigen Baukosten liegen bei circa 120.000 Euro. Das Vorhaben der Gemeinde wurde auf Vorschlag des Bürgermeisters vor den Vorbehalt gestellt, dass der Bauherr entweder verbindliche Angaben zum Baubeginn macht oder bereits mit den Bauarbeiten beginnt.

Keine Sonderbefugnisse für den Bürgermeister

Der Verwaltungsantrag, den Bürgermeister für die Dauer der Corona-Krise vorübergehend für Vergaben mit einem Auftragswert von bis zu 100.000 Euro zu ermächtigen, ist von ihm selbst zurückgezogen worden. Im Vorfeld hatte sich bereits wenig Zustimmung aus den Fraktionen abgezeichnet. Laut Hauptsatzung gehören Vergaben aktuell lediglich bis zu einem Umfang von bis zu 10.000 Euro zum Geschäft der laufenden Verwaltung, seitens der Kämmerin bis 20.000 Euro. Die Gemeindevertreter vertraten die Auffassung, dass der Hauptausschuss, der bis 50.000 Euro entscheiden darf, und die Gemeindevertretung, die Vergaben über dieser Summe bestätigt, trotz der Maßnahmen zum Eindämmen des Coronavirus weiter turnusmäßig zusammentreten.

Kauf von Tanklöschfahrzeug bestätigt

Ein wichtiger Vergabebeschluss stand bereits in der Sondersitzung auf der Tagesordnung: Im nichtöffentlichen Sitzungsteil wurde die Auftragsvergabe zum Anschaffen eines Tanklöschfahrzeugs TLF 9ooo für die Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder einstimmig bestätigt. Eine klare Mehrheit fand ebenfalls die Vergabe zum Erstellen eines Mobilitätskonzeptes sowie des Lärmaktionsplans der Stufe 3.

Birkenfest 2020 wird abgesagt

In der am Ende rund anderthalbstündigen Sitzung bestätigten die Fraktionsvorsitzenden außerdem die Meinung des Bürgermeisters, das diesjährige Birkenfest Ende Mai abzusagen. Die Ausgehbeschränkungen gelten zwar vorerst nur bis 19. April, aber das Risiko sei zu groß. Es bestehe allerdings die Hoffnung, dass das für den 15. August dieses Jahres geplante Open-Air-Konzert mit Max Giesinger in Birkenwerder stattfinden kann. Eine Entscheidung darüber, ob es abgesagt wird oder nicht, obliege allerdings dem Veranstalter, sagte Bürgermeister Zimniok.

Zurückhaltung für weitere Festtagspläne empfohlen

Diskutiert wurde außerdem bereits über das mögliche Birkenfest im Jahr 2021, mit dem zugleich das 666-jährige Bestehen der Gemeinde Birkenwerder begangen werden könnte. Hierbei wurde der Verwaltung zunächst Zurückhaltung hinsichtlich vorbereitender Schritte empfohlen. Ohnehin gab es unterschiedliche Meinungen darüber, ob das Ortsjubiläum angesichts der „Hexenzahl“ überhaupt größer gefeiert werden sollte.

Von Helge Treichel