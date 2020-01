Nach Brand gibt’s Sieben auf einen Streich

Birkenwerder

Sieben auf einen Streich – siebenhundert Euro genau genommen – darüber können sich die 174 Mitglieder vom Motorwassersportclub Birkenwerder freuen. Vereinsvorsitzende Maria May (30) nahm jetzt den Scheck vom Vorsitzenden vom Kreissportbund Frank Müller (62) entgegen.

„Das Geld kam bei unserem Sportlerball zusammen“, sagt Frank Müller. Bei der Veranstaltung startet der Kreissportbund samt seinen 220 Vereinen und 25 000 Mitgliedern immer eine Lotterie, bei der es attraktive Preise wie Karten für den Fußballverein „ Füchse Berlin Reinickendorf“ zu gewinnen gibt. Knapp 700 Euro kamen so zusammen, die der Kreissportbund aufgerundet hat, ist zu erfahren. „Wir stimmen dann immer ab, welcher Verein die Geldspende am nötigsten hat. Und wir alle waren uns einig, dass es der Motorwassersportclub Birkenwerder sein soll“, sagt Frank Müller, der sich auf diesem Wege noch mal bei allen Spendern herzlich bedankt.

Die Brandstelle von oben. Inzwischen sind alle Brandreste beseitigt, der Platz ist geräumt. Quelle: MC Birkenwerder

Die Spende können die „Freizeitkapitäne“ gut gebrauchen. Am 15. November 2019 war ihr Bootsschuppen lichterloh abgebrannt – 23 Sportboote wurden vernichtet, sieben schwer beschädigt. Auch die gesamte Elektro- und anliegende Slipanlage (Schienen, auf denen die Boote transportier werden“ wurde zerstört.

„Mit der Spende wollen wir die vom Feuer zerstörte Infrastruktur wieder fit machen“, sagt Vereinsvorsitzende Maria May, die sich riesig über die Spende freut. So soll nun die Elektrik wieder aufgebaut werden, die die Bootswerkstatt und die Stellplätze der Wohnwagen mit Strom versorgt. Auch in die Slipanlage soll investiert werden, über die die Boote in den Schuppen transportiert werden.

So brannte es am 15. November 2019 auf dem Gelände vom Motorwassersportclub Birkenwerder – der Bootsschuppen soll nun wieder aufgebaut werden. Quelle: MC Birkenwerder

„Und wenn dann noch Geld übrig ist, wollen wir in einen neuen Bootsschuppen investieren“, sagt Maria May. Sieben Boote hatten in dem abgebrannten Bootsschuppen Platz. Das Feuer war allerdings so verheerend, dass alle umliegenden Boote mit vernichtet wurden.

Betroffenheit machte sich nach dem Brand bei den Vereinsmitgliedern breit wie bei Manfred Dahlke. Der damals 84-Jährige ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied beim MC Birkenwerder und hatte sein Boot vor zwei Jahren schweren Herzens aus Altersgründen verkauft. „So schlimm habe ich es nicht erwartet“, sagte er damals. Der Rentner war einer, der das Areal mit aufgebaut hat. 1968 wurde der Verein gegründet. „Hier steckt so viel Kraft und Herzblut drin“, sagte er. „Was haben wir uns gequält, um alles aufzubauen.“ Als Schweißer habe er selbst mit angepackt – von den Schienen über den Brückenbau bis hin zum Fahnenmast.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft hatte der Verein gleich nach dem Brand erfahren. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) rief zur Spendenaktion auf. „Viele stehen vor den Ruinen jahrzehntelanger Arbeit an den Booten, die zum Teil schon an nachfolgende Generationen übergeben waren“, hieß es in dem Aufruf. Tief beeindruckt habe ihn die Geschichte eines Seniors, der vor 40 Jahren sein Boot selbst gebaut hat, aus Holz und unter den damaligen Möglichkeiten in der DDR. „Es ist mit vielen Erinnerungen und dem Wissen, dass es unwiederbringlich verloren ist, verbrannt“, so Zimniok, der während des Einsatzes unter anderem Brötchen für die Einsatzkräfte geholt hatte.

Noch immer ist die Brandursache unklar

Noch immer sei die Brandursache unklar. „Es gab einen lauten Knall und dann stand der Bootsschuppen in Flammen“, sagt Maria May. 70 Feuerwehrkräfte waren damals im Einsatz. Bis heute habe sie noch kein Feedback von der Kripo. „Sie ermittelt noch“, sagt Maria May. Doch aufgeben kam für sie und die Mitglieder vom Motorwassersportclub nie in Frage. „Im Frühjahr wollen wir wieder loslegen.“ Der Anfang ist gemacht. Vor kurzem waren die Entsorgungsarbeiten beendet und alle Brandreste entfernt. Wo früher der Bootsschuppen stand, sticht jetzt eine helle Sandschicht ins Auge. „Das ist doch eine gute Grundlage, einen neuen Bootsschuppen aufzubauen“, sagt Maria May optimistisch.

Von Jeannette Hix