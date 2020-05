Birkenwerder

Gerade zu Anfang der Corona-Krise war die Verunsicherung groß: Die Situation war für alle neu, die Regeln noch unklar. Deswegen hat die Gemeinde Birkenwerder Anfang April ein Info-Telefon für Fragen rund um die aktuelle Situation eingerichtet. Christiane Koss von der Freiwilligenagentur in Birkenwerder (FAB) koordiniert seit Mitte März außerdem private Hilfsangebote.

Große Hilfsbereitschaft

Die Bereitschaft, andere Menschen in der Krise zu unterstützen, ist groß. „Ich habe viel mehr Leute, die Hilfe anbieten, als solche, die Hilfe brauchen“, erzählt Christiane Koss, die sich selbst ehrenamtlich engagiert. Die Einsätze koordiniert sie von zu Hause aus. Vormittags von 9 bis 11 und nachmittags von 16 bis 18 Uhr ist sie erreichbar. Mehr als 50 Einwohnerinnen und Einwohner haben sich in den vergangenen Wochen bei ihr gemeldet und Hilfe angeboten – darunter auch einige Kinder und Jugendliche. „Die riefen mich auch selbst an“, erzählt die Leiterin der Freiwilligenagentur.

Gebraucht werde Hilfe vor allem beim Einkaufen oder beim Einlösen von Rezepten. Vor allem ältere oder chronisch Kranke hätten Bedarf angemeldet, berichtet Christiane Koss. Sie bringt Helfende und Hilfesuchende per E-Mail oder Telefon zusammen. Dabei achtet sie darauf, dass diese möglichst nahe beieinander wohnen. Die genauen Modalitäten – beispielsweise ob das Geld für den Einkauf ausgelegt oder vorher übergeben wird – müssen untereinander abgesprochen werden.

Am Info-Telefon rund um Corona-Fragen sitzen Simone Schreck und ihre Kolleginnen Beate Paul und Ramona Zorn von der Touristeninformation der Gemeinde Birkenwerder. Etwa 40 Anrufe seien bisher eingegangen, berichtet Simone Schreck. Die Fragen sind vielfältig. Einige Anruferinnen und Anrufer wollten wissen, wo sie einen Mundschutz bekommen können, andere fragten, ob sie über Nacht Besuch empfangen dürften. Auch fragten Ältere, ob sie Handwerkern den Zutritt zur Wohnung verweigern könnten. Mehrmals ging es auch um die Frage, ob Berliner und Berlinerinnen nach Birkenwerder kommen dürfen. Das sei erlaubt, sagt Simone Schreck. Sie bestätigte den Anrufern aus Berlin, dass diese in Birkenwerder spazieren gehen dürfen. Auch sei es erlaubt, die eigenen Wochenendgrundstücke in Brandenburg zu besuchen.

Eine Frage betraf das geplante Konzert von Max Giesinger, berichtet Simone Schreck. Es wird am 14. August 2021 nachgeholt.

Anfragen zum Mund- und Nasenschutz

Aktuelle Informationen bekommen die Mitarbeiterinnen der Touristeninformation, die Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar sind, unter anderem vom Landkreis Oberhavel. Wenn sie sich selbst nicht sicher sind, überprüfen sie Informationen, rufen zurück oder verweisen an andere Stellen, sagt Simone Schreck. Bei rechtlichen oder gesundheitlichen Fragen empfehlen sie einen Anruf beim Ordnungsamt beziehungsweise beim Gesundheitsamt.

Einige Fragen gab es danach, wo man Mund- und Nasenschutz erwerben könne. Masken fertige unter anderem Vera Paulick von Birkes Nähkästchen, berichtet Simone Schreck. Auch bei Christiane Koss hat sich eine Frau gemeldet, die näht. Anfangs habe sie schon mal selbst eine Maske gespendet oder Schnittmuster in den Briefkasten geworfen, wenn jemand keinen Zugang zum Internet hat, erzählt die Leiterin der Freiwilligenagentur.

Inzwischen aber scheinen die meisten Menschen in Birkenwerder mit Mund- und Nasenschutz versorgt zu sein. Auch andere Anfragen gehen zurück. Wer Hilfe brauche, habe sich schon am Anfang gemeldet, vermutet Christiane Koss. Sie habe gedacht, dass die Nachfrage größer sei. Aber viele Ältere würden von ihren Familien versorgt – oder möchten sich die seltenen Ausflüge zum Einkaufen nicht nehmen lassen.

Sogar aus Finnland kam ein Anruf

Unter den Anrufen, die bei der Freiwilligenagentur eingingen, war auch einer aus Finnland. „Diese Geschichte fand ich besonders bemerkenswert“, sagt Christiane Koss. Die Anruferin machte sich Sorgen um ihre über 90-jährige Tante in Birkenwerder, die aus dem Krankenhaus in Hennigsdorf entlassen werden sollte. Sie habe niemanden, der sich kümmern könnte. Normalerweise wäre die Frau aus Finnland gekommen, durfte aber wegen Corona nicht einreisen.

Christiane Koss schickte jemanden zur der alten Dame, nachdem diese an einem Samstag entlassen worden war. So ihr übers Wochenende geholfen werden – bis am Montag die Sozialstation übernahm.

Es wäre schön, wenn sich die große Hilfsbereitschaft auch nach der Krise noch halten würde, sagt Christiane Koss. Allerdings hätten wahrscheinlich im Moment viele Menschen mehr Zeit als normalerweise. Wie sich das Engagement entwickelt, wird sich nach der Krise zeigen.

Das Bürgertelefon zum Thema Coronavirus ist unterTelefon: 03303 290-147 (Montag bis Freitag, 8.00 - 16.00 Uhr) Hotline für Bürgerinnen & Bürger in Birkenwerder erreichbar.

Die Freiwilligenagentur ist täglich von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr Uhr unter 0171 3385151 oder per Email freiwilligenagentur@birkenwerder.de erreichbar.

Von MAZonline