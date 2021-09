Hohen Neuendorf

Der erste Sieg ging an den Fisch. Die Niederlage vom Mittwoch spürte Werner Lindenberg am Donnerstag noch im ganzen Körper. „Ich hatte Muskelkater in den Waden, dem Rücken und in den Armen“, lachte er gestern. Der Birkenwerderaner weilt momentan an Italiens Adriaküste – heute beginnt die Weltmeisterschaft der Thunfischangler.

Erstes Probeangeln

Am Mittwoch fuhr er mit den Teamkollegen Stefan Schumann (Chemnitz) und Holger Freese (Hamburg) das erste Mal aufs Meer hinaus. Probeangeln war angesagt. Viel tat sich zunächst nicht, ehe es doch einen Biss gab. „So einen Fisch habe ich noch nicht drangehabt“, staunte Lindenberg gestern am Telefon. Zwischen 50 und 100 Kilogramm schätzt der erfahrene Angler das Gewicht des Räubers. 40 Minuten dauerte der Kampf, dreimal war der Fisch schon in Sichtweite, startete aber jedes Mal wieder Fluchten von mehr als 80 Metern. Dann hieß es, ihn langsam wieder in Richtung Boot zu holen. „Einmal hätte er mich fast ins Wasser gezogen. Man denkt, man hat ein Wildschwein an der Angel“.

Viel Kraft ist nötig

Jedes Mal musste Lindenberg ihn dann mit viel Krafteinsatz wieder heran drillen. Hilfe ist laut Reglement nicht gestattet, gefischt wird im Stehen ohne irgendwo befestigt zu sein. Erlaubt ist lediglich die Absicherung durch einen Teamkameraden, damit man nicht ins Wasser fällt. Oder im Falle das die Schnur reisst, nach hinten umfällt und sich den Kopf anschlägt.

Thunfisch befreite sich

Und genau das passierte Lindenberg auch – die Schnur riss. Die Angelleine muss sich während des Drills an einer Boje rau gescheuert haben, mutmaßte er. Der Thunfisch war noch 15 Meter entfernt, also fast schon in Sichtweite, als er sich endgültig befreite. „Ich musste mich dann erst einmal ein paar Minuten hinsetzen und einen Schluck Wasser trinken“.

Ausrüstung ein letztes Mal geprüft

Hinterher trauern tut er dem Fisch nicht. „Das passiert eben“. Und zumindest weiß er nun, dass die Fische da sind, die den WM-Titel bringen können. Entscheidend sind an den Wettkampftagen die Zahl der erbeuteten Tiere und deren Länge. Den Donnerstag nutzte das deutsche Team, um seine Ausrüstung zu überprüfen und die eine oder andere Änderung vorzunehmen. Am Freitag war Kultur angesagt, es ging ins nahe gelegene San Marino. „Hier sieht Italien noch aus, wie man es von Fotos kennt. An den Küsten ist ja nur Beton“, findet Lindenberg.

Die eigentliche Weltmeisterschaft wird am Sonnabend eröffnet, und nach einem weiteren Trainingstag beginnen die Wettkämpfe, sofern kein Sturm aufzieht und die Boote am auslaufen hindert.

Von Björn Bethe