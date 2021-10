Birkenwerder belegt beim Stadtradeln den dritten Platz

Birkenwerder

Zum 5. Mal nahm die Gemeinde Birkenwerder am Stadtradeln teil, um das Radfahren und den Wunsch nach einer Verkehrswende sichtbarer zu machen. Insgesamt fuhren die Teilnehmer aus Birkenwerder vom 14. August bis zum 3. August 24.526 Kilometer und sparten 3,5 Tonnen CO2 ein. Die besten Radler und Radlerinnen und Teams wurden am 28. September von Birkenwerders Bürgermeister und Klimaschutzmanager ausgezeichnet.

Birkenwerders Klimaschutzmanager Stefan Golla ehrte bei der Siegerehrung am 28. September im Bioladen Guinevere die jeweils drei Radfahrer und Radfahrerinnen mit den meisten gefahrenen Kilometern und die drei Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern pro aktivem Mitglied. Als die drei besten Radlerinnen wurden Bianca Gebel (3. Platz: 386 Kilometer), Daniela Zachleber (2. Platz: 462 Kilometern) und Bettina Lodd (1. Platz: 758 Kilometern) ausgezeichnet.

Bürgermeister freut sich über den dritten Platz

Von den Radfahrern erreichte Martin Felgentreu mit 843 Kilometern den 3. Platz, Dankfried Gabriel mit 1109 Kilometern den 2. Platz und Benedict Hein mit 1308 Kilometern den 1. Platz. Die drei erfolgreichsten Teams des Stadtradelns Birkenwerder waren „Oberhavel4Future“ (3. Platz: 296 gefahrene Kilometer pro aktives Mitglied), Birkeriders (2. Platz: 301 Kilometer pro Kopf) und Pedal Power (1. Platz: 340 Kilometer pro Kopf). Als Ansporn für die enormen Leistungen nannten Dankfried Gabriel und Benedict Hein ihren jeweiligen Ehrgeiz, das selbstgesteckte Ziel von 50 beziehungsweise 70 Kilometer pro Tag auch zu schaffen.

Bürgermeister Stephan Zimniok freute sich besonders darüber, dass Birkenwerder den 3. Platz der Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern in Brandenburg belegt hat. „Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger und vielen Dank fürs Mitmachen!“ Auch Klimaschutzmanager Stefan Golla freute sich über die „super Leistungen auch in diesem Jahr beim Stadtradeln“ und überreichte den Siegern Urkunden und Preise aus Birkenwerders regionalem Bioladen. Den Ort der Siegerehrung hat Golla bewusst gewählt. „Klimaschutz hat auch mit Regionalität zu tun. Wir wollten die mutige Initiative, einen regionalen Bioladen in Birkenwerder zu eröffnen, unterstützen.“ Für das Ausrichten der Veranstaltung bedankte sich auch Bürgermeister Stephan Zimniok bei Anja Braunsdorf, der Inhaberin des „neuen Kleinods in Birkenwerder“.

Radfahren für den Klimaschutz

Wie in den Vorjahren unterstützte auch der ADFC Birkenwerder das Stadtradeln. „Es ist eine schöne Initiative“, so Rainer Bischoff. Doch um die Klimaziele zu erreichen, müsse noch mehr getan werden, wie beispielsweise ein schneller Ausbau der Radwege. Und auch Uwe Büttner vom Team „Oberhavel4Future“ appellierte an die Anwesenden: „Wir müssen auch nach der Stadtradeln-Aktion weiterhin das Fahrrad nutzen und das Auto stehen lassen.“

