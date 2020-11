Birkenwerder hilft litauischen Partnern: Spenden für Geschirr und Küchengeräte

Birkenwerder

Reinhard Schlarmann ist erfreut und zutiefst dankbar: 3040 Euro sind bei der von der Gemeinde und dem Partnerschaftskomitee organisierten Spendenaktion für die Schule im litauischen Partnerort Sumskas zusammengekommen, bilanziert der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Er hatte vor einem guten Monat im Namen der Gemeinde zu Spenden aufgerufen, weil das Corona-Pandemie alljährliche Weihnachtspäckchenaktion im Zuge der deutsch-litauischen Partnerschaft durchkreuzt hatte. Litauen habe Deutschland als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das ziehe eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende nach sich. „Das heißt, dass es für uns nicht möglich ist, mit einem Transporter voller Weihnachtspäckchen nach Litauen zu reisen“, so Schlarmann. „Daher haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Jahr der Schule von Sumskas ein finanzielles Weihnachtsgeschenk machen wollen, dass allen Kindern zugutekommt.“

Bei der Übergabe einiger der Weihnachtspäckchen im Zuge vorangegangener Sammelaktionen. Quelle: privat

Anzeige

Rund 70 Prozent der Kinder in Sumskas stammten aus sozial schwachen Familien und bekämen in der Schule ein kostenloses Mittagessen, berichtet Schlarmann. Der Speiseraum platzte deshalb aus allen Nähten und musste dringend erweitert und renoviert werden: „Die Kosten dafür haben in das Budget der Schule ein großes Loch gerissen.“ Für moderne Küchengeräte und neues Geschirr sei kein Geld mehr da gewesen. Zusammen mit weiteren 1500 Euro aus dem Budget des Partnerschaftskomitees stünde nun eine ausreichende Summe zur Verfügung, freut sich Reinhard Schlarmann: „Ich bin stolz auf die Leute, die auch die litauischen Kinder nicht vergessen haben. Allen Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.“

Von Helge Treichel