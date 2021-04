Birkenwerder vergibt kurzfristig 54 Corona-Impftermine

Birkenwerder

Der Gemeinde stehen kurzfristig 54 Corona-Impfdosen von Biontech für alle Personengruppen der Priorisierungsstufe 2 zur Verfügung. Darüber informierte Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF). Um Termine für die Impfungen am Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr in der Klinik in Hennigsdorf (Marwitzer Straße 91) zu vereinbaren, richte die Verwaltung für den 10. April von 13 bis 16 Uhr und den 12. April von 8 bis 14 Uhr eine Telefonhotline ein, so Zimniok. Die Nummer lautet: 03303/29 01 16. Nach Vergabe aller Termine werde die Hotline abgeschaltet. Wer einen Impftermin erhält, muss zum Termin vorab ausgefüllte Unterlagen mitbringen, die auf der Homepage abgerufen werden können (www.birkenwerder.de/aktuelles). Impfberechtigt seien unter anderem Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Personal aus der Pflege, der Bildung und dem medizinischen Bereich. Die Anfahrt müsse selbständig organisiert werden. Der Termin für die Zweitimpfung werde in der Klinik vergeben.

Von Helge Treichel