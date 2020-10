Birkenwerder

In der Zeit von vergangenem Freitag bis Montag versuchten bisher unbekannte Täter, in eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße einzudringen. An der Zugangstür konnten drei Hebelspuren festgestellt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 500 Euro angegeben, die Kripo ermittelt.

Von MAZonline