Birkenwerder will Energiesparprojekt umsetzen – das könnte für alle Beteiligten spannend werden

Birkenwerder

Nach pandemiebedingten Unterbrechungen soll das 2020 gestartete Energiesparprojekt der Gemeinde nun richtig loslegen. In Birkenwerders Kitas und der Pestalozzi-Grundschule werden in den kommenden Monaten die Kinder im Bereich Energiesparen geschult und Technik sowie Nutzungsverhalten optimiert.

Bürgermeister Stephan Zimniok weiß, dass die Beschäftigten in den Kitas und der Grundschule in Birkenwerder vielfältige Aufgaben und dadurch genug zu tun haben, dennoch sehe die Gemeinde Klimaschutz als wichtiges Ziel an. Deshalb hat die Gemeinde Birkenwerder das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) beauftragt, mit den Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft ein Energiesparprojekt durchzuführen. Projektleiterin ist Hoai Tran aus dem Fachgebiet „Energieeffizienz und Energiewende“ des UfU.

Da die Pandemie das im Februar 2020 begonnene Projekt unterbrochen hat, trafen sich die Leitungen der Bildungseinrichtungen am 9. September dieses Jahres zu einer zweiten Auftaktveranstaltung in der Aula der Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder.

Gewohnheiten ändern, um Ressourcen zu sparen

Es sei aus verschiedenen Gründen sinnvoll, Energie zu sparen, erklärt Hoai Tran den Anwesenden: Bürgermeister Stephan Zimniok, Klimamanager der Gemeinde Stefan Golla, Doreen Wilke, Leiterin des Fachbereiches Bildung und Soziales, und den Kitaleiterinnen Christiane Baierl, Kita Festung Krümelstein, Kathrin Roggan, Kita Rumpelstilzchen, Elke Will, Kita Birkenpilz und Cörnchen, sowie Schulleiter Uwe Stapel (Pestalozzi-Grundschule). Es geht dabei darum, Kosten zu senken; da die fossilen Energiequellen bald ausgeschöpft sind; den Klimawandel zu bremsen und ein Energie- und Klimabewusstes Verhalten bei den zukünftigen Erwachsenen zu stärken. All diese Ziele verfolge das Energiesparprojekt durch technische Optimierungen und optimiertes Nutzerverhalten. Das UfU mache dabei lediglich Vorschläge zur Verbesserung des Energiebedarfs, die Umsetzung liege jeweils in den Einrichtungen, erklärt Tran.

Konkret solle das Projekt so aussehen: Energierundgänge durch die Einrichtungen, Team-Workshops mit Erziehern und Erzieherinnen und Lehrern und Lehrerinnen, Fortbildungen für Hausmeister und mehrere Termine mit Kita- und Schulkindern.

Bei Letzterem gehe es um bewusstes Alltagsverhalten, beispielsweise Licht und Heizung ausmachen, wenn nicht benötigt und richtiges Lüften. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen fungierten dann als Multiplikator und sollten ihr Wissen an ihre Mitschüler und Freunde sowie ihre Familien weitergeben. Hoai Tran ist optimistisch: „Es ist super schwer, Gewohnheiten zu ändern. Aber nicht unmöglich. Gerade bei Kindern.“

