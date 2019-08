Birkenwerder

Eine angebliche Bombendrohung löste am Freitagabend einen Polizeieinsatz bei domino world in Birkenwerder aus. In der Villa des eingetragenen Vereins in der Karl-Marx-Straße 84 kam am Abend ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Um 18.50 Uhr dann die Entwarnung: Der Verdacht bestätigte sich nicht. Die erfolglose Suche des Hundes wurde von den Gästen mit Applaus quittiert. Gegen 19 Uhr wurde das Fest unbeschwert fortgesetzt.

Die Drohung sei auf Unternehmensebene eingegangen, sagte Dienstgruppenleiter André Quade. Die Geschäftsführung sei informiert worden und habe professionell reagiert. Es sei allerdings eingeschätzt worden, dass die Drohung keinen ernst zu nehmenden Hintergrund besitzt und einzig darauf abzielt, das Fest zu stören. „Die Einschätzung teilen wir“, sagte Quade.

Weil dennoch ein gewisses Restrisiko besteht, sei der Einsatz zügig und professionell abgearbeitet worden. Bei der Suche seien neben zehn Polizeibeamten auch die Hundeführerin eingesetzt worden. Die Gäste hätten absolut verständnisvoll auf die Maßnahmen reagiert, bedankte sich der Dienstgruppenleiter.

Nach MAZ-Informationen sollte um 17 Uhr im Gartenbereich ein Sommerfest für rund 500 domino-Mitarbeiter und ihre Angehörigen beginnen, als es zu der Bedrohungslage kam. Das Thema: „ Oktoberfest“. Die Veranstalter zeigten sich erleichtert, dass das Fest nicht abgesagt werden müsste. „Dann hätten die Spinner ja gewonnen“, hieß es.

Das Fest ging zunächst weiter. Quelle: Robert Roeske

Von Helge Treichel