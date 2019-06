Birkenwerder

In der Nacht zum 14. Juni brannte ein Haus in der Straße Im Fuchsbau in Birkenwerder nieder. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Gemeinde möchte der Bewohnerin und den Eigentümern aber schnell helfen.

Das Spendenkonto

„Wir als Gemeinde möchten gerne unsere Hilfe anbieten“, kommentiert Bürgermeister Stephan Zimniok und bittet um Spenden für die Mieterin und die Eigentümer auf ein extra von der Gemeindeverwaltung eingerichtetes Spendenkonto (Kontodaten sind auf der Internetseite der Gemeinde zu finden).

Vier Wochen lang Spenden

Das Konto ist für vier Wochen eingerichtet, Spender sollen als Verwendungszweck „ Brand Im Fuchsbau“ nutzen. Eine Spendenquittung kann nicht ausgestellt werden.

Von MAZonline