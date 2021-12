Brücke der Fichteallee in Birkenwerder: Wo Anspruch und Wirklichkeit (noch) auseinander liegen

Birkenwerder

Kritik schwappte dieser Tage aus einer Nachbarkommune nach Birkenwerder herüber. Diese betrifft die Brücke der Fichteallee, die Birkenwerder mit ihrem Ortsteil Briese verbindet. „Bei dieser nagelneuen Brücke über die Autobahn in Birkenwerder, Brandenburg, Germany wurden Rad- und Gehweg ,vergessen’“, schreibt Thomas Hebestreit aus Oranienburg in einem Facebook-Post.

Radweg endet an der Brücke

An dieser Brücke würden in dieser Woche mindestens 65 Bäume gefällt und Waldfläche versiegelt um einen Radweg in Richtung Briese zu bauen. Der Weg ende später dann genau an der Brücke. „Die dort vorhandene schmale Straße für alle nutzbar zu machen, war für den Bürgermeister und die Verwaltung kein Argument, weil das zu gefährlich und eine Fahrradstraße angeblich nicht möglich sei“, schreibt Hebestreit, der bis zum Februar dieses Jahres ein Mandat der Bündnisgrünen als Oranienburger Stadtverordneter hatte. Sein Post mündet in einer Frage: „Und wie genau nutzen nun Rad- und Fußverkehr die reine Autobrücke?“

Bürgermeister Zimniok erklärt die Hintergründe

Wenig amüsiert über diese Wortmeldung zeigt sich der angesprochene Bürgermeister – Stephan Zimniok (IOB/BiF). Denn zum wiederholten Male werde ein Thema aufgemacht, das lang und breit in den politischen Gremien der Gemeinde diskutiert worden sei. Dass die Brücke überhaupt so gebaut wurde, habe mit dem Planfeststellungsbeschluss zum sechsstreifigen Ausbau der nördlichen A 10 zu tun. Dabei nämlich sei festgelegt worden, dass die neue und verlängerte Brücke über die Autobahn in genau der selben Weise erstellt wird wie das Bestandsbauwerk. Und das besaß eben auch weder Rad- noch Fußweg. Da sich der Fahrzeugverkehr in Richtung Briese und zurück in Grenzen hält, war dies aber nicht als prioritäres Problem angesehen worden. Alle diesbezüglichen Hinweise seien im Zuge der Abwägung nicht in die Pläne übernommen worden. „Wir waren froh, dass unsere Brücken überhaupt wiederhergestellt werden sollen“, gibt Bürgermeister Zimniok zu.

Leitplanken bringen Schwierigkeiten mit sich

Als Manko stelle sich jetzt allerdings heraus, dass für die neue und erst kürzlich in Betrieb genommene (aber noch nicht endgültig fertige) Brücke die Leitplanken verlängert wurden. „Das führt dazu, dass die Fußgänger nicht mehr wie früher auf den Seitenstreifen ausweichen können“, sagt Zimniok. Das sei wegen der Leitplanken nicht mehr möglich. „Die Führung der Fußgänger und Radfahrer über die neue Brücke ist mit den entsprechenden Stellen in Klärung“, verspricht der Bürgermeister.

Abgeteilte Radfahrstreifen sollen Sicherheit bringen

Die Gemeinde habe zum Ziel, das Beste aus der baulichen Situation zu machen: „Wir wollen die 30er-Zone bis hinter die Brücke ausdehnen und den Fußgängern beziehungsweise Radfahrern Angebotsstreifen aufmarkieren lassen.“ Auch das Ortsschild werde Richtung Briese verschoben. Außerdem solle das Überqueren der Fahrbahn mit Markierungen erleichtert werden – und mit einem Lichtpunkt erhellt werden. Die Hoffnung sei, „dass diese Kombination allen Verkehrsteilnehmern die nötige Sicherheit gibt“ und das Gefahrenpotenzial entschärft, so Zimniok: „Wie gesagt, die Brücke ist noch nicht fertig. Wir haben unsere Bedenken angemeldet und sind im Gespräch mit den zuständigen Stellen.“

Voraussetzung für Fahrradstraße nicht erfüllt

Er könne auch das Ansinnen verstehen, eine Fahrradstraße auf der Strecke auszuweisen, sagt der Bürgermeister. Diese Lösung, die auch politisch diskutiert und mehrheitlich abgelehnt wurde, habe zur Voraussetzung, dass der Radverkehr die überwiegende Verkehrsart sein müsse. „Nach den Zählungen, die in der Projektvorbereitung durchgeführt wurden, ist das nicht der Fall“, so Zimniok.

Fällungen ab dieser Woche

Der Verwaltungschef bestätigt, dass die Fällungen vertragsgemäß ab dieser Woche stattfinden sollen. Es liege jedoch im Ermessen der Firma, wann diese ausgeführt werden.

Abschließend verwies Stephan Zimniok darauf, der geplante rund 800 Meter lange Abschnitt des Radweges Berlin – Kopenhagen als Radweg ausgewiesen wird. Er sei sich jedoch sicher, dass Fußgänger und Radfahrer trotzdem miteinander auskommen. Die Bankette (Seitenbereiche) des Radweges würden extra so stabil gebaut, dass Fußgänger problemlos dahin ausweichen könnten.

Von Helge Treichel