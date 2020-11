Bündnisgrüne Landtagsabgeordnete fordern Ausbau des Bahnhofs Birkenwerder

Birkenwerder

Damit mehr Regionalbahnen in Birkenwerder halten können, muss der Bahnhof dringend ausgebaut werden. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der beiden bündnisgrünen Landtagsabgeordneten aus Oberhavel, Thomas von Gizycki und Clemens Rostock, hervor. Innerhalb des Infrastrukturprojektes i2030 würden dazu gerade die Grundlagen ermittelt. So sollen durch den Bau eines separaten Bahnsteiges für Regionalbahnen die nötigen technischen Anforderungen geschaffen sowie eine vom S-Bahn-Fahrplan zeitlich unabhängige Taktung realisiert werden.

„Die Planungen im Rahmen von i2030 müssen nun zügig vorangetrieben werden, um in Birkenwerder die infrastrukturellen Voraussetzungen für Halte beispielsweise des RB12 und des RE5 zu schaffen“, sagt Thomas von Gizycki. Beim Erstellen des nächsten Landesnahverkehrsplans werden dann diskutiert, welche der durch diesen Bahnhof fahrenden Regionalzüge zukünftig in welchem Takt dort halten sollen. „Für mich ist klar, dass es dabei nicht bei der Anbindung an Potsdam bleiben kann, sondern dass auch Berlin und der Norden Oberhavels an den zukünftigen Regionalbahnhof Birkenwerder angebunden werden müssen“, so der Landtagsabgeordnete. „Die Menschen in den S-Bahn Gemeinden benötigen auch Klarheit darüber, bis wann ein solcher Ausbau des Regionalbahnangebotes möglich ist.“

Thomas von Gizycki, Landtagsabgeordneter der Bündnisgrünen. Quelle: Greta Silvana Bone-Winkel

Hintergrund: Bisher hält am Bahnhof in Birkenwerder pro Stunde in jede Richtung nur eine Regionalbahn, die RB 20. Laut des aktuellen Nahverkehrsplans des Landkreises Oberhavel für die Jahre 2017 bis 2021 wird angestrebt, in Birkenwerder weitere Regionalbahnlinien, wie den RE 5 oder die RB 12, halten zu lassen. Dies würde Umsteigevorgänge überflüssig machen und das Einzugsgebiet des Regionalbahnangebots vergrößern. „Dadurch sowie durch eine Taktverdichtung der RB 20 könnte das ÖPNV-Angebot in der Region vor allem für Pendler deutlich attraktiver werden“, schreiben die beiden Landtagsabgeordneten in ihrer Anfrage.

Einstieg der Züge ist zu niedrig

Der Landesnahverkehrsplan 2018 trifft laut Antwort der Landesregierung keine Aussagen zu weiteren Regionalverkehrshalten wie den RE5 oder die RB12. Im Bedienangebot für 2022 sei nur ein Stundentakt der RB20 vorgesehen – auch zusätzlich an Sonnabenden und Sonntagen zum Ausweiten des Angebots. Eine weitergehende Bedienung mit anderen Linien könne erst nach Inbetriebnahme entsprechender Infrastruktur (neuer Regionalbahnsteig) angedacht beziehungsweise geprüft werden. Die Bahnsteighöhe in Birkenwerder sei mit 96 cm über Schienenoberkante auf einen barrierefreien Ein- und Ausstieg in die S-Bahn ausgerichtet. Bei der RB 20 würden Elektrotriebwagen mit einer Einstiegshöhe von 80 Zentimetern eingesetzt. Die Doppelstockwagen (RE5, RB32) und teilweise auch die Dieseltriebwagen (RB12) dagegen verfügten über Einstiegshöhen von nur 60 cm über Schienenoberkante. Diese könnten aufgrund der hohen Stufe nicht den vorhandenen Bahnsteig der S-Bahn bedienen.

Betriebsqualität gefährdet

Von der Verbindungskurve aus Richtung Schönfließ (und somit für die Regionalzüge aus Berlin) könne zudem nicht der bestehende Bahnsteig erreicht werden. Weichenverbindungen bestünden nur zur Verbindungskurve in Richtung Schönfließ sowie für die RB20 in und aus Richtung Hohen Neuendorf West.

Zusätzlich bestünden schon heute erhebliche Restriktionen bei der Fahrplangestaltung der RB20, um diese zwischen den Fahrten der S-Bahn (derzeit zwölf pro Stunde) am Bahnsteig halten lassen zu können. Weitere Fahrten im Mischverkehr würden daher zumindest die Betriebsqualität beeinträchtigen und gegebenenfalls auch das vorhandene Fahrtenangebot in Frage stellen.

Von MAZonline