Quorum erreicht – Bürgerbegehren wird weitergeleitet

Birkenwerder

1106 Bürger haben das am 17. Januar 2020 eingegangene Bürgerbegehren zum genossenschaftlichen Wohnungsbau in Birkenwerder unterzeichnet. Das wurde am Donnerstag in einer Sonder-Sitzung der Gemeindevertretung festgestellt. Von den abgegebenen Stimmen, so Wahlleiterin Jana Weiß und Stellvertreterin Susann Gehring, seien 887 Unterschriften gültig. Damit wurde die notwendige Mindestzahl von zehn Prozent der Bürger Birkenwerders erreicht. Die zwölf anwesenden Gemeindevertreter beschlossen einstimmig, das Bürgerbegehren nun an die Kommunalaufsicht des Kreises weiterzuleiten. Die muss jetzt Zulässigkeit des Bürgerbegehrens prüfen. Sollte es zulässig sein, ist innerhalb von zwei Monaten ein Bürgerentscheid durchzuführen.

Schneller Wohnungsbau im Fokus

Das Bürgerbegehren zielt darauf ab, gemeindeeigene Grundstücke am Alten Krugsteig sowie an der Erich-Mühsam-Straße zum Zwecke genossenschaftlichen Wohnungsbaus zu verkaufen. Ein entsprechender Beschluss war im Juni 2018 vom Gemeindeparlament gefasst, dann aber am 23. November 2019 abgeändert worden. Nunmehr sollen die Grundstücke Eigentum der Gemeinde bleiben. Stattdessen werden in der Ausschreibung, so heißt es, Erbbaurecht, Projektbeteiligung, öffentlich-private Partnerschaft, Stiftung oder ähnliche Strukturen angeboten. Dabei werden der Zugriff der Gemeinde auf die Grundstücke sowie die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Bebauung der Areale gewährleistet. Oder wie es Bürgermeister Stephan Zimniok ausdrückt: „Ein Interessent kann schnell Wohnungen errichten, solange er nach unseren Vorstellungen baut und die Wohneinheiten vergibt.

Prüfung der Unterschriftenlisten gewünscht

Von den 1106 Unterschriften für das Bürgerbegehren wurden 219 als ungültig eingeschätzt. Das führte zu einer Unterbrechung der Sitzung von 15 Minuten weil Gemeindevertreter Peter Kleffmann den Wunsch hatte, die Unterschriftenlisten durchsehen zu wollen.

Von Bert Wittke