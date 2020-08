Bürgermeister Zimniok zu S-8-Plänen: „Das ist Grütze“

Birkenwerder

Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) ist einmal mehr enttäuscht und frustriert: Die Gemeinde Birkenwerder ist der große Verlierer bei der am 4. August gestarteten Neuausschreibung des Berliner S-Bahn-Betriebes. Die S 8 ist danach zwar Bestandteil des Vergabeverfahrens für das Teilnetz Nord-Süd, jedoch sollen die Bahnen künftig lediglich zwischen Hohen Neuendorf und Wildau verkehren. „Frust, Frust, Frust“, fasst Zimniok auf MAZ-Nachfrage seine Stimmung nach der Pressemeldung vom Dienstagabend zusammen. „Das ist Grütze. Am Ende zählt offenbar nur die Wirtschaftlichkeit – so gelingt die Verkehrswende nie“, sagt der Verwaltungschef.

Stephan Zimniok, Bürgermeister in Birkenwerder. Quelle: Enrico Kugler

Dabei böte die Linie S 8 das Potenzial, auf das Wachstum in den Zuzugsgebieten zu reagieren und in Kombination mit der S 1 einen Zehn-Minuten-Takt in Richtung Berlin zu etablieren – bereits von Oranienburg aus und ohne kostspieligen zweigleisigen Streckenausbau. Die Pendler müssten mit einem attraktiven Angebot ohne lange Wartezeiten und Umsteigen von den überfüllten Straßen auf die Schiene gelockt werden. „Und das muss man dann auch mal ein paar Jahre mit schlechteren Nutzerzahlen durchhalten, bevor die Leute die Vorteile erkennen“, so der Bürgermeister.

Ausfälle und Störungen machen S 8 unattraktiv

In der Praxis jedoch sei das genaue Gegenteil erkennbar: Obwohl die Region boomt und auf der Nord-Süd-Strecke die Nutzerzahlen explodieren, würden auf der Linie S 8 würden die ältesten und anfälligsten Züge eingesetzt, sodass es häufig zu Ausfällen und Störungen komme. Das mache dieses Angebot extrem unverlässlich und damit unattraktiv. Das sei es, was er regelmäßig von den Einwohnern und Bahnkunden zu hören bekomme. Mehrfach bereits habe er sich in Briefen und Stellungnahmen zu dem Thema geäußert – vergeblich. Aktuell werde zum Beispiel eine Stellungnahme zum Nahverkehrsplan eingefordert. Doch die Argumentationen, Appelle, Warnungen und Bitten zu diesem Thema würden weiterhin schlicht ignoriert, obwohl er sich zu diesem Thema bereits „die Finger wund geschrieben“ habe. Das Ergebnis sei, dass die S 8 nunmehr offenbar aufgegeben werde. „Da schwindet die Motivation“, gibt der Bürgermeister zu. Er halte die Planungen im Teilnetz Nord-Süd für „mehr als dürftig“.

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg agiert als Vergabebüro

Laut der gemeinsamen Pressemitteilung der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Verkehrsverbundes VBB würden nach dem Teilnetz Ring nun auch die Teilnetze Nord-Süd und Stadtbahn der S-Bahn in der Hauptstadtregion neu ausgeschrieben. Das umfangreiche Vergabeverfahren sei „mit der Übersendung der Bekanntmachung an das EU-Amtsblatt gestartet“ worden. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) agiere erneut als Vergabebüro. Das Vergabeverfahren beinhaltet sowohl die Fahrzeuglieferung und die Instandhaltung der neuen Fahrzeuge als auch die Verkehrsleistung selbst. Es umfasst insgesamt zwölf Linien der beiden Teilnetze, darunter die S 1 und die S 8. Die Vergabe werde als Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt und umfasse vier Lose. Die Fahrzeuglieferung und -instandhaltung bilden dabei zwei eigene Lose mit einer Vertragslaufzeit von jeweils 30 Jahren. So soll ein Anreiz für eine langlebige Konstruktion der neuen S-Bahn-Fahrzeuge gesetzt werden. Im Ergebnis der Vergabe würden sowohl Verkehrsverträge als auch Instandhaltungsverträge für die Teilnetze Nord-Süd und Stadtbahn geschlossen.

Gestaffelte Inbetriebnahme ab Dezember 2027

Die Laufzeit der Verkehrsverträge für die Erbringung der Betriebsleistungen betrage jeweils 15 Jahre. Ab Dezember 2027 sei im Teilnetz Nord-Süd eine gestaffelte Betriebsaufnahme geplant. Der Vertrag ende im Dezember 2042. Der Verkehrsvertrag im Teilnetz Stadtbahn beginne im Februar 2028 mit einer gestaffelten Betriebsaufnahme, dieser Vertrag endet entsprechend im Februar 2043. Im Rahmen der größten Ausschreibung der Berliner S-Bahn-Geschichte werden für beide Teilnetze insgesamt 327 Halbzüge (4 Wagen) mit Option auf bis zu weitere 213 Halbzüge geliefert. Dies entspricht einer Anzahl von 1308 S-Bahn-Wagen, respektive 852 weiterer S-Bahn-Wagen als Option. Das Land Berlin gründet, gegebenenfalls unter Beteiligung des Landes Brandenburg, für diesen Fahrzeugpool eine landeseigene Schienenfahrzeuggesellschaft.

Von Helge Treichel