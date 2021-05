Christian Hessler – Experte für ein starkes Rückgrat in Birkenwerder

Birkenwerder

„Ich habe in meiner Jugend sehr viel Sport getrieben“, sagt Christian Hessler. Deshalb habe er sich viel mit dem Körper befasst. „Und daraus ist ein Interesse für die Medizin geworden“, so der 49-jährige Hohen Neuendorfer. Eine familiäre „Vorbelastung“ gebe es nicht. Vielmehr habe er recht frühzeitig erkannt, dass es das ist, „wofür ich mich am meisten begeistern kann“. Jetzt ist er Privatdozent, Doktor der Medizin und seit Anfang Mai auch Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder.

Zu seinem Team gehören unter anderen sechs Oberärzte, drei Fachärzte und ein Assistenzarzt. Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie verfügt über 60 Betten und vier OP-Säle und hat einen über die Region hinausreichenden Bekanntheitsgrad für die operative und konservative Behandlung von Patienten mit orthopädischen Erkrankungen.

In Rinteln bei Hannover geboren und aufgewachsen, ging Christian Hessler zunächst nach Hamburg, um sechs Jahre lang Medizin zu studieren. Seine erste berufliche Station war das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wo er seinen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie machte, habilitierte und 2014 zum Hochschullehrer ernannt wurde. Zusätzlich erwarb er eine weitere sechsjährige Facharztqualifikation als Neurochirurg. Danach war er sieben Jahre Oberarzt in Bad-Oeynhausen. In den vergangenen sechs Jahren war er als Chefarzt St.-Marien-Hospital in Mülheim an der Ruhr sowie im Atos-Klinikum Braunfels tätig – beides Wirbelsäulenzentren.

Die Wirbelsäule soll zu einem weiteren Behandlungsschwerpunkt in Birkenwerder werden. Quelle: Christin Klose/dpa

Eine Chefarztposition sei nie sein Ziel gewesen, sagt Christian Hessler. „Das hat sich einfach aus meinem Lebenslauf und meinen Behandlungsschwerpunkten ergeben.“ Um das zu untermauern, erzählt er, wie er seine Arzttätigkeit für zwei Jahre aussetzte, um an der TU Hamburg-Harburg zu forschen. Das hätten ihm seinerzeit zwei Stipendien ermöglicht. Sein Thema: die Biomechanik der Wirbelsäule. Mit Präparaten wurden im Bewegungssimulator Alltagsbelastungen nachgeahmt und mit Sensoren gemessen, wie sich die Beweglichkeit verändert – mit und ohne Operationen sowie in Abhängigkeit von der Art der Operation. Zum Schluss habilitierte er zu diesem Thema, indem er unter anderem die jeweiligen Vor- und Nachteile untersuchte, wobei insbesondere kurz- und langfristige Effekte in die wissenschaftlichen Betrachtungen einbezogen wurden.

Die mit dem Erwerb des höchsten akademischen Grades verbundene Forschung prägte nicht nur seine weitere berufliche Laufbahn, sondern auch seine grundsätzliche Herangehensweise als Mediziner. „Ich bin jemand, der die OP an der Wirbelsäule immer als die letzte Option betrachtet“, sagt Christian Hessler. Er setzte zunächst auf nicht-operative Behandlungsverfahren. „Und wenn wirklich operiert werden muss, dann so wenig invasiv wie möglich.“ Die Eingriffe sollen gering gehalten werden, weil sich dann die Patienten auch wieder schneller erholen könnten.

Chefarzt Christian Hessler fühlt sich wohl an seinem neuen Arbeitsplatz in Birkenwerder. Quelle: Enrico Kugler

Mit dieser Expertise auf dem Fachgebiet Wirbelsäule wurde Christian Hessler in die Asklepios-Klinik geholt – nicht zuletzt mit dem Ziel, dass er diesen Behandlungsbereich in Birkenwerder stärker etabliert und zu einem weiteren Schwerpunkt macht. An den vorhandenen und bereits etablierten Strukturen wolle er nichts ändern. Ihn selbst hätten an dieser neuen Stelle mehrere Dinge gereizt, sagt der neue Chefarzt: Der Verantwortungsbereich sei größer, das Behandlungsspektrum breiter und das Team größer. Zugleich sei aber auch die Ausstattung des Hauses „erstklassig“. „Die Klinik ist auf modernstem Standard ausgestattet, insbesondere im OP-Bereich. Das gilt gleichermaßen für Mikroskop und Implantatsysteme, für Tische und Schleusen – alles ist neu gemacht“.

Aber noch etwas habe ihn zum Umzug bewogen, sagt er: „Ich bin von der Region total begeistert.“ Von der Umgebung, der Natur und den Menschen. Überzeugt habe ihn nicht zuletzt die freundliche Friseurin, die er spontan und deshalb ohne Geld aufsuchte und die ihn mit dem bloßen Versprechen frisierte, später zu bezahlen. Hinzu komme ein „tolles Team“, in dem eine gute Stimmung herrsche. „Der Empfang in diesem Haus war für mich mit Abstand der bislang beste“, sagt der neue Chef. Und die hauseigene Kita sei natürlich auch ein gewichtiges Argument gewesen, da seine Frau im September ein Kind erwarte.

Von Helge Treichel