Christian Morgenstern, das Huhn und Birkenwerder

Birkenwerder

Ein Huhn, das durch die Bahnhofshalle stolziert, inspirierte den Dichter Christian Morgenstern bei seinen Klinikaufenthalten 1905/06 in Birkenwerder zu einem Gedicht: „Das Huhn“. Weil das kaum jemand weiß und im kommenden Jahr der 150. Geburtstag des Dichters gefeiert wird, soll das Gedicht nun als Reminiszenz im öffentlichkeitswirksam Bahnhofsgebäude angebracht werden.

Die Gemeindevertretung beauftragte am Dienstag die Gemeindeverwaltung auf Antrag der SPD-Fraktion einstimmig damit, die Deutsche Bahn als Eigentümer des Objektes zu kontaktieren. Es soll geprüft werden, ob die Verantwortlichen damit einverstanden sind, dass an gut sichtbarer Stelle eine Inschrift, ein Graffito oder eine bildlichen Darstellung in künstlerisch ansprechender Weise angebracht wird. Sollte dies technisch und rechtlich möglich sein, beauftragt die Gemeindevertretung die Verwaltung mit der Umsetzung des Projekts in Absprache mit dem zuständigen Fachausschuss für Soziales unter Einbeziehung des Kulturbeirates.

Zuvor hatten Fraktionsvorsitzende Susanne Kohl und der Arzt Ekkehart Weber mit viel Enthusiasmus für das Vorhaben geworben. Der Doktor war es auch, der den ursprünglichen Vorschlag gemacht hatte. Während seiner Dienstzeit in der Asklepios-Klinik sei er vor vielen Jahren einmal nach dem Aufenthalt des Tuberkulose-Patienten Christian Morgenstern gefragt worden. Das sei ihm nicht nur selbst neu gewesen, er haben auch in keiner Chronik Hinweise darauf entdecken können, schilderte er die Vorgeschichte vor den Kommunalpolitikern. Die an sich kulturaffine Einwohnerschaft habe nicht einmal mit Namen im Straßenbild an den Dichter erinnert. „Das fand ich eigenartig“, so Weber.

Die Nachforschungen des Mediziners ergaben inzwischen, dass das Gedicht „Das Huhn“ nicht nur in Birkenwerder verfasst wurde, sondern auch den örtlichen Bahnhof meint. Allerdings handele es sich um das alte Bahnhofsgebäude, das gegenwärtig als Wohnhaus genutzt werde, so Ekkehart Weber.

Um an den Aufenthalt des 1914 verstorbenen Dichters im damaligen Sanatorium von Bad Birkenwerder zu erinnern, sei vor fünf Jahren bereits eine Gedenktafel am Altbau der Klinik angebracht worden. Dies jedoch sei nicht für besonders viele Menschen sichtbar. Mehr Aufmerksamkeit sei im Bahnhof zu erwarten. „So können einige den Bahnhof schmunzelnd wieder verlassen“, sagte Weber, der zugleich einige „Knackpunkte“ aufführte.

So sei der Bahnhof zum Beispiel renovierungsbedürftig, weshalb vorgeschlagen wordne sei, das Gedicht erst danach auszustellen. Diesem Problem könnte aber begegnet werden, indem das Kunstwerk auf einem abnehmbaren Paneel aufgetragen wird. Als Standort werde mit jener Fläche geliebäugelt, die derzeit noch als Werbefläche für eine Fahrschule genutzt wird.

Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) sicherte zu, die Anfrage auf dem kurzen Wege zu stellen. Auch die nötigen Haushaltsmittel stünden voraussichtlich spätestens im nächsten Jahr zur Verfügung.

In Bad Birkenwerder schrieb Christian Morgenstern zahlreiche Gedichte wie etwa die „Nebelwesen“, die später in dem Band „Melancholie“ erschienen, heißt es in der Beschlussbegründung. Auch die ersten Sinnsprüche und Verse für sein „Tagebuch eines Mystikers“ entstanden in diesen Monaten. Der alten Bahnhof war Anregung zu dem Gedicht „Das Huhn“. Es eigne sich aufgrund seiner Kürze und Thematik für eine solche, bildliche Installation im Bahnhof Birkenwerder. „Es kann sowohl literarisch als auch bildlich gut in Szene gesetzt werden“, so die Antragsbegründung.

Von Helge Treichel