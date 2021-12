Birkenwerder

Sven Stoltmann wird ab 1. Januar 2022 neuer Pfarrer der Kirchengemeinde Birkenwerder. „Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt der 43-Jährige, der bis zu seinem 30. Lebensjahr in Halle (Saale) lebte. Seit 2009 wohnt er in Berlin und hat dort auch seine Familie gegründet. Mit seiner Partnerin Ronja hat er inzwischen zwei Töchter (3 und 7). „Wahre Engelchen und manchmal auch Teufelchen“, gesteht er. Sein Studium der evangelischen Theologie hatte er 2010 an der Berliner Humboldt-Universität aufgenommen.

Vorgänger hat sich freiwillig verabschiedet

Sven Stoltmann folgt auf Philip Kiril von Preußen, der sich aus Birkenwerder verabschiedet hat – auf eigenen Wunsch. Der 53-Jährige wurde zum 15. Oktober 2020 von seinem Dienst entpflichtet und wechselte von Birkenwerder nach Berlin, wo er nunmehr für eine freikirchliche Gemeinde arbeitet. Der Prinz gab dafür seinen Beamtenstatus auf, seine Ordinationsrechte jedoch behielt er.

Die Kirche in Birkenwerder. Quelle: Enrico Kugler

Sein Vikariat absolvierte Stoltmann in der St.-Marien-Kirchengemeinde in Bernau. In seinem ersten Entsendungsjahr 2020 war er in der Pfarrsprengel Biesenthal. Zugleich war er mit der Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Barnim beauftragt. Seit dem 15. März dieses Jahres ist er im Kirchenkreis Berlin-Nordost unterwegs, konkret in der Martin-Luther-Gemeinde in Hennigsdorf. Die plötzlich notwendig gewordene Situation einer Krankheitsvertretung hatte ihn hierhin geführt.

Als Pfarrer analog und digital unterwegs

In dem knappen Dreivierteljahr „konnte ich meine Möglichkeiten und Fähigkeiten in allen Bereichen des Pfarrdienstes gut einbringen“, sagt Sven Stoltmann. Er habe für die Gemeinde da sein können, aber coronabedingt auch einige neue Ideen und Projekte realisieren können – beispielsweise Outdoor-Gottesdienste. Sowohl in Oberhavel als auch im Barnim habe er bereits interaktive Zoom-Gottesdienste gestaltet und gefeiert oder an Workshops mitgewirkt. „Ich bin sowohl analog als auch digital im Pfarramt unterwegs“, sagt Stoltmann. „Da hat Corona einiges gebracht, das ich nicht missen möchte.“

Schule des Lebens

Dass er sich mit Computern und der digitalen Welt an sich auskennt, aber auch mit Betriebswirtschaft, Recht sowie Vertrieb und Marketing, hat mit dem bisherigen Leben des Pfarrers zu tun: zwei anderen Studiengängen und diversen Tätigkeiten, um die Studien zu finanzieren. „Ich habe in vielen Bereichen gearbeitet, was mich dem Leben näher gebracht hat“, sagt er. Deshalb gehe er auch Predigten lebensnah und von der praktischen Seite an. „All das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin.“

Probleme zur Sprache bringen, Konflikte lösen

Zu den in Birkenwerder an ihn gestellten Anforderungen gehörte es, dass er zusammenführt. Diesem Anspruch möchte er nur allzugern nachkommen. „In allen Arbeits- und Lebensbereichen versuche ich, Leben und Gemeinschaft lebendig, offen, vielfältig und bunt mitzudenken und mitzugestalten.“ Dabei sei es ihm wichtig, dass alle gemeinsam auf dem Weg sind, gemeinsam auch Altes hinterfragen und bewahren, aber auch Neues finden und aufbauen. Das funktioniere nur gemeinsam mit einem Team aus haupt- und ehrenamtlich tätigen Menschen. Und indem etwaige Probleme zur Sprache kommen und Konflikte offensiv gelöst werden. „Wir alle gemeinsam gestalten und leben unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaften und unser Leben aktiv mit.“

Gemeindekirchenräte mit jugendlicher Frische

Nicht zuletzt deshalb sei es ihm ein zentrales Anliegen, die Kirchengemeinde mehr mit der Kommune und dem Umland zu vernetzen. Gleichgesinnte habe er in den Gemeindekirchenräten ausgemacht. Diese hätten ihn bereits während der ersten Begegnungen begeistert mit ihrer jugendlichen Frische sowie ihrem hohen Engagement und Tatendrang. Als „Hirte“ wolle er sich aber nicht aufschwingen. Denn einerseits habe er es mit eigenständigen, mündigen Menschen zu tun, andererseits komme diese Rolle seiner Ansicht nach nur einem zu: Jesus selbst. Das Wort Gemeinde bedeute Gemeinschaft. Und deshalb stehe für ihn fest: „Das wird keine Ein-Mann-Show!“

Halbe Stelle hier, halbe Stelle dort

Das sei schon so, weil es sich in Birkenwerder um eine halbe Stelle handelt. Die anderen 50 Prozent seien vorerst weiter in Hennigsdorf angesiedelt. Einen Konflikt mit dem Wohnort sieht Sven Stoltmann nicht. Ohnehin wolle er mit seiner Familie zunächst in Berlin-Reinickendorf wohnen bleiben.

Auch eine Leidenschaft: Musik!

Am Ende gesteht der neue Pfarrer, der seine Priesterweihe im November 2020 in Gransee empfing, dass er neben seinem Glauben und seiner Familie eine weitere Leidenschaft hat: „Ich liebe Musik – klassisch, modern, alt, und neu und vieles mehr.“ Ein Instrument spiele er zwar nicht. „Aber ich singe leidenschaftlich gern – und das manchmal auch schief, aber immer mit Freude, Begeisterung und sehr gern mit vielen anderen gemeinsam.“ Diese Begeisterung würde er sehr gern in die Arbeit einfließen lassen und vielleicht bei dem einen oder anderen Gottesdienstprojekt die ganze Gemeinde in Bewegung bringen. Denkbar seien für ihn auch Fahrradgottesdienste – wie bereits angefragt. Den nächsten Gottesdienst hält Sven Stoltmann am Altjahresabend (31. Dezember) ab 18.30 Uhr in der Kirche in Birkenwerder. Thema: „Unkraut und Weizen – beides will und wird wachsen“.

Von Helge Treichel