„Heimat ist ein schöner Ort“ – so lautet der Titel einer Fotoausstellung, die am Montag im Rathausfoyer in Birkenwerder eröffnet worden ist. Insgesamt hätten sich nach dem Aufruf 18 Schülerinnen und Schüler aus Birkenwerder und seiner litauischen Partnerstadt Sumskas an einem Fotowettbewerb zum Titelthema beteiligt.