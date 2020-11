Die Frauen der Freiwilligenagentur Birkenwerder: Sie weisen den Weg ins Ehrenamt

Birkenwerder

Es ist eher selten, dass Menschen sich in diesen Tagen hilfesuchend an ihre Hotline wenden. Zu Beginn der Corona-Pandemie war das noch ganz anders, erklärt Christiane Koss, Mitbegründerin der Freiwilligenagentur Birkenwerder. „Die Hilfsbereitschaft war groß, es haben sich Leute von 12 Jahren bis aufwärts ins Rentenalter gemeldet, die helfen wollten“, erinnert sich die 68-Jährige. Dabei ging es vor allem darum, älteren Menschen den Einkauf oder den Gang zur Apotheke zu ersparen – oder auch einfach nur Schnittmuster für Coronaschutzmasken übermitteln.

Doch mit dem Abflauen der Infektionszahlen gingen auch die Anrufe zurück. „Wer weiß, vielleicht rufen ja demnächst wieder mehr Leute an“, sagt Christian Koss. Die Corona-Hotline ist ohnehin nicht das „Kerngeschäft“ der vier Ehrenamtlerinnen. Im September 2019 hatten Christiane Koss, Karin Maaß, Britt Hötzel und Dr. Beatrice Hoffmann die Freiwilligenagentur Birkenwerder gegründet, um ein Wegweiser für Menschen ins Ehrenamt zu sein. Auf die Idee kam Christiane Koss, als ihr der Ruhestand zu ruhig wurde. „Ich wollte wieder etwas machen. Aber es war schwer, einen Überblick zu bekommen, wo man sich in Birkenwerder engagieren kann“, so Koss, die zuletzt als Diplompädagogin in der Behindertenhilfe tätig war.

Viele Möglichkeiten, sich zu engagieren

Und so gründeten die Frauen Oberhavels erste Freiwilligenagentur, in der Touristeninformation hatten sie zweimal die Woche Sprechstunden für angehende Ehrenamtler. Zuvor hatten die Frauen sich über Einsatzmöglichkeiten erkundigt. „Was braucht der Verein, das Jugendzentrum , die Klinik oder das Altenheim? Es gibt zig Möglichkeiten, von der Waldschule bis hin zu Gremien, die noch Mitglieder suchen“, erklärt Christiane Koss den großen Bedarf.

Und das Angebot wurde gut angenommen, rund 20 ältere Menschen informierten sich, wo sie sich nützlich machen können. Schnell entwarfen die Frauen auch eine Webseite, auf der mögliche Anlaufstellen aufgeführt sind. „Wir wollten dann auch nochmal richtig die Werbetrommel für unser Angebot rühren“, sagt Christiane Koss. Doch dann kam Corona mit voller Wucht, die Infektionszahlen stiegen an. Anfang März fand eine letzte Beratung statt, seitdem sind die vier Ehrenamtlerinnen zum Abwarten verdammt. „Ich kann ja in der Pandemie keine älteren Menschen guten Gewissens vermitteln. Das Risiko wäre zu groß“, so Christiane Koss.

Kooperation mit Hohen Neuendorf wäre ein Gewinn

Zudem würden auch Anlaufstellen wie Kitas, Senioreneinrichtungen oder die Asklepiosklinik, wo Grüne Damen gebraucht werden, derzeit angesichts des Risikos von Covid-19 keinen Bedarf anmelden. „Wir müssen also abwarten, bis sich die Lage verbessert. Ich hoffe auf den Frühling und Sommer, wenn viele geimpft sind. Dann wollen wir wieder durchstarten“, erklärt Christiane Koss. Zuletzt hatte sie Kontakt mit der Stadt Hohen Neuendorf, die sich ebenfalls für das Konzept einer Freiwilligenagentur interessiert. „Wenn man da eine Kooperation aufbauen könnte, wäre das toll. Das würde unser Spektrum nochmal wesentlich erweitern, wenn wir da vernetzt sind“, erklärt die Ruheständlerin. Wichtig dabei bleibe aber immer, dass die Angebote leicht und auf kurzem Weg zu erreichen bleiben – darauf würden die Menschen, die sich beraten lassen, auch Wert legen.

Für Christiane Koss steht fest, dass sie die Aufgabe fortführen will. Das Ehrenamt sei für die Beziehungen innerhalbe der Gemeinde eminent wichtig. „Die Leute fühlen sich wohler, besser angenommen und besser vernetzt“, so die 68-Jährige. Zudem seien viele Angebote ohne ehrenamtliche Hilfe finanziell überhaupt nicht zu stemmen.

Mehr Infos gibt es unter https://freiwilligenagentur-birkenwerder.de/

Von Marco Paetzel