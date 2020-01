Dieses Duo bringt Max Giesinger nach Birkenwerder

Birkenwerder

Thomas Alisch und Marc Wiedemann sprühen vor Energie. Die beiden 35-Jährigen sind voller Ideen, grübeln bereits über Stellplätze für Imbissstände und Toiletten, Anfahrtswege der Besucher und den Aufbau des Backstagebereiches. „Der Platz ist wunderbar für einen tollen Konzertabend geeignet. Er hat eine gute Größe“, sagen die Männer aus Müllrose ( Oder-Spree) mit Blick auf die gegenüber vom Rathaus gelegene Festwiese in Birkenwerder.

Thomas Alisch und Marc Wiedemann sind die beiden, die im August den deutschen Sänger Max Giesinger nach Birkenwerder holen. Ganz zur Freude von Bürgermeister Stephan Zimniok: „Das ist für uns eine tolle Sache, ein echtes Ereignis.“ Immer wieder mal habe man in der Vergangenheit versucht, in der Gemeinde ein außergewöhnliches Konzertereignis zu veranstalten, bislang habe es nie geklappt. Durch verschiedene Zufälle sei man auf die beiden Müllroser Jungunternehmer gestoßen, die seit fünf Jahren mit ihrer MW-Sport GmbH Konzertveranstaltungenin genau der passenden Größe organisieren.

Hier spielt Max Giesinger am 15. August 2020 – die Vorfreude bei Thomas Alisch, Marc Wiedemann, Dana Thyen und Stephan Zimniok (v.l.) ist bereits groß. Quelle: Nadine Bieneck

Thomas Alisch, seit vielen Jahren im Getränkehandel tätig, und Marc Wiedemann, Betreiber der Marina Schlaubetal in Müllrose, lernten sich über den Getränkehandel und ihre Väter, beide früher in der Gastronomie tätig, kennen. „Für uns ist nicht nur eine Geschäftsbeziehung, sondern vor allem auch eine dicke Freundschaft daraus entstanden“, sagt Thomas Alisch zurückblickend. Neben den Hauptberufen haben sie sichmit der Veranstaltungsagentur ein gemeinsames, zweites Standbein aufgebaut und setzen damit inzwischen im Land Brandenburg musikalische Akzente. So brachten sie bereits deutsche Großkünstler wie Roland Kaiser oder Nena auf märkische Bühnen. „Angefangen hat alles mit dem jährlichen Sommerkonzert in unserer Heimat Müllrose“, erinnern sie sich.

Liebe zum Detail für gelungene Veranstaltung

Die beiden stecken jede Menge Leidenschaft und Herzblut in Planung, Organisation und Vorbereitung ihrer Veranstaltungen. Jedes Detail werde genau durchdacht. „Von der Verpflegung bis hin zur An- und Abreise der Konzertbesucher.“ Schließlich gehe es nicht nur einfach darum, ein Konzert auf die Bühne zu bringen. „Wir wollen den Leuten einen unvergesslichen Abend bereiten, dazu gehört auch ein gut organisiertes Drumherum und eben die Liebe zum Detail.“

Ein „richtig gutes Gefühl“ nach dem ersten Gespräch in Birkenwerder hatte nicht nur das Duo, sondern auch Bürgermeister Stephan Zimniok und Rathaussprecherin Dana Thyen. „Das passte, wir hatten sofort einen positiven Eindruck. Alle stehen voll hinter dem Projekt, die Zusammenarbeit macht Spaß und läuft sehr gut“, bestätigt Alisch.

Die Vorbereitungen für das Großkonzert in Birkenwerder laufen auf Hochtouren, v.l.n.r.: Marc Wiedemann, Thomas Alisch, Dana Thyen und Bürgermeister Stephan Zimniok. Quelle: Nadine Bieneck

Unabhängig voneinander lassen sowohl Thomas Alisch und Marc Wiedemann als auch Stephan Zimniok stellvertretend für die Gemeinde Birkenwerder durchblicken, dass das Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit groß sei. „Wir wollen hier gern dauerhaft solch ein jährliches Spitzenevent mit einem Künstler etablieren“, sagt der Bürgermeister und stößt damit bei den Konzertorganisatoren auf offene Ohren: „Das liegt ganz in unserem Interesse. Wir möchten gern in der Region etwas aufbauen“, sagt Wiedemann. Bei einer längerfristigen Kooperation seien auch Investitionen denkbar, um eine dauerhaft nutzbare Infrastruktur rund um die Festwiese zu schaffen.

Vorprogramm soll regionalen Touch haben

Bis es jedoch soweit ist, laufen erst einmal die Planungen für das Konzert des „80 Millionen“- und „Wenn sie tanzt“-Sängers auf Hochtouren. Aktuell wird am Vorprogramm gefeilt: „Da wollen wir in den nächsten Tagen oder Wochen Vollzug vermelden“, so Marc Wiedemann. Augenmerk wird dabei auf Regionalität gelegt, ebenso wie bei der Einbindung von Unternehmen zur Umsetzung der Arbeiten rund um die Festwiese. Es soll eben in jeder Hinsicht „eine Veranstaltung für Birkenwerder, für die Region“ werden.

Max Giesinger spielt mit seiner „Reise Sommer Open Air 2020“-Tour am Sonnabend, 15. August, auf der Festwiese in Birkenwerder. Der Konzertabend beginnt 18 Uhr, Tickets sind in der Touristeninformation am Bahnhof Birkenwerder, im Rathaus Birkenwerder (Bürgermeister-Büro, Frau Thyen) sowie bei Eventim erhältlich.

Großflächige Plakate machen in Birkenwerder bereits auf das Konzert aufmerksam. Quelle: Nadine Bieneck

Von Nadine Bieneck