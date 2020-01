An dieser Schule gibt es keine Unterschiede: Jeder Schüler ist besonders

Birkenwerder

„Die Anfänge 1999 waren extrem spannend, keiner wusste wie es wird. Ohne Frage war es kein einfacher Prozess, aber die Entwicklung spricht für sich.“ Kathrin Voigt, seit acht Jahren Schulleiterin der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder, spielt damit auf einen Schulversuch an, der vor 20 Jahren seitens des Bildungsministeriums in Birkenwerder vollzogen wurde und heutzutage ein Alleinstellungsmerkmal für die Schule ist.

Kathrin Voigt mit dem Bild der ersten gemeinsamen Abgangsklasse. Quelle: ENRICO KUGLER

„Es war damals eine Zeit des Schulsterbens. Es wurde nach Lösungen gesucht, um die vorhandenen Schulen am Leben zu erhalten“, blickt Voigt zurück, die zur damaligen Zeit als Lehrerin aktiv war. Der Schulversuch beinhaltete dann den Zusammenschluss der Förderschule und der Gesamtschule aus Birkenwerder. „Natürlich gab es zu Beginn Vorurteile und Ängste, aber wir haben mit vielen Gesprächen im Vorfeld versucht, diese zu nehmen und zu entkräften“, so die amtierende Schulleiterin. „Insgesamt kann man schon sagen, dass der gesamte Prozess gute sechs Jahre dauerte, bis sich alles komplett eingespielt hat.“

Schon beim lockeren Gespräch im Büro der Schulleiterin merkt man sofort, dass dieser Aspekt – Schüler mit körperlicher und geistiger Behinderung – an der Schule selbst überhaupt keine Rolle mehr spielt. „Wir machen keinerlei Unterschiede. Jeder Schüler ist besonders“, gibt Antje Kurzmann, stellvertretende Schulleiterin zu Protokoll. Antje Kurzmann selbst war einst Schülerin am Regine-Hildebrandt, wechselte nach ihrer Ausbildung sofort zurück an die ehemalige Schule. „Für mich gab es nur einen Arbeitgeber und das wir hier. Hier kann ich mich verwirklichen, das ist das Besondere an unserer Schule.“

796 Schülerinnen und Schüler sind aktuell an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule. Quelle: ENRICO KUGLER

796 Schülerinnen und Schüler sind aktuell an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule. In den Altersstufen sieben bis dreizehn. Knapp 80 davon mit körperlicher oder geistiger Behinderung. „Unsere Schule hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass wir sehr großen Wert auf das zwischenmenschliche legen. Wir versuchen sehr viel mit allen zu sprechen, nehmen uns dafür auch als Lehrerkollegium viel Zeit“, so Antje Kurzmann. Passend dazu sind auch die sieben Leitbilder der Schule: Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Toleranz, Leistungsbereitschaft und Verantwortung.

Besonders stolz macht Schulleiterin Kathrin Voigt, dass die Schülerinnen und Schüler die Werte auch ins Leben nach der Schulzeit mitnehmen. „Es gibt viele Beispiele von einstigen Schülern und Schülerinnen, die sich sozial extrem engagieren.“ Das spiegelt sich auch bei vielen Aktionen der Schule wieder, wie Antje Kurzmann berichtet: „Wir müssen keine ehemaligen Schüler beknien, bei uns vorbeizuschauen. Alle kommen sehr gerne und sind immer bereit zu helfen und zu unterstützen.“

Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder Quelle: ENRICO KUGLER

Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Schule war laut Kathrin Voigt auch ein Neubau im Jahre 2011. „Nun hatten wir ganz andere Möglichkeiten, viel mehr Platz für Unterricht und Kurse.“ Weichen musste dafür die bis dato vorhandene Schwimmhalle. „Das wegfallen des Internats traf mich damals sogar ein stückweit mehr“, blickt Voigt zurück.

Das Miteinander steht bei allen Aktivitäten der Schule immer im Vordergrund, Einschränkungen welcher Art spielen im Tagesablauf der Ganztagsschule keine Rolle. „Toll war mal eine Aussage eines Schülers mit Beeinträchtigung, der neu zu uns an die Schule kam und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit anmerkte: ,Ich finde es toll, hier so genommen zu werden, wie ich bin’“, zeigt sich Antje Kurzmann berührt.

Vor der Schule weist eine Liftfassäule auf die Werte der Schule hin. Quelle: ENRICO KUGLER

Allerdings sind sich beide Lehrerinnen einig, dass die Gesellschaft Schritt halten muss mit der Entwicklung der Schulen. Dabei nehmen beide vor allem die Wirtschaft in die Pflicht: „Inklusion kann nicht nur Auftrag der Schulen sein. Alle müssen dabei mitmachen. Ich sehe unsere Arbeit als wertlos an, wenn die Schüler anschließend auf dem Arbeitsmarkt keinerlei Chancen haben“, positioniert sich Antje Kurzmann klar und deutlich.

Wer sich selbst ein Bild und einen Eindruck von der Arbeit der Schule machen möchte, der hat dazu am 25. Januar die Gelegenheit, denn dann veranstaltet die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule wieder einen Tag der offenen Tür und bietet einen reichhaltigen Einblick in das Schulleben. Von 10 bis 13 Uhr haben dann alle Interessierten die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen.

Von Knut Hagedorn