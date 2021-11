Birkenwerder

Unbekannte haben offenbar versucht in ein Einfamilienhaus in der Weimarer Straße in Birkenwerder einzubrechen. Der Eigentümer meldete dies am Sonntagnachmittag. Die Balkontür wurde dabei stark beschädigt, hielt aber stand. Es gelang den Tätern nicht, ins Innere zu gelangen, sodass es bei der beschädigten Tür blieb. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 2000 Euro.

