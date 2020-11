Birkenwerder

Einbrecher haben am Sonnabend versucht, in ein Einfamilienhaus in der Brieseallee in Birkenwerder zu gelangen. Die Diebe müssen laut Polizei zwischen 9 und 15.40 Uhr zu Gange gewesen sein.

Als der Hauseigentümer dann am Sonnabendnachmittag zurück kam, bemerkte er an der Hauseingangstür frische Hebelspuren. Ins Haus gelangten die Unbekannten aber nicht. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro an der Tür.

Von MAZonline