Birkenwerder

In ein Einfamilienhaus in der Hubertusstraße drangen bislang Unbekannte am Mittwoch (23. Februar) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr ein. „Über ein Terrassenfenster verschafften sie sich Zutritt und durchsuchten die Räume“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Bislang ist unklar, ob auch etwas gestohlen wurde. Für die Spurensicherung wurde ein Kriminaltechniker eingesetzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline