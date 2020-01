Birkenwerder

Ein beschädigtes Fenster stellten die Besitzer eines Einfamilienhauses in der Summter Straße am Dienstagvormittag (28. Januar) fest. Unbekannte hatten es offenbar gewaltsam aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Alle Räume wurden betreten und Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline