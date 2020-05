Einschulungsfeiern 2020: So läuft es in Birkenwerder

Birkenwerder

An der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder werde komplett an den Terminen für die Elternversammlungen festgehalten, ebenso am 8. August für die Einschulungsfeiern. „Die genaue Uhrzeit wird den Eltern dann mitgeteilt“, sagt Uwe Stapel, Leiter der Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder. Alle anderen Veranstaltungen wie der „Tag der offenen Tür“, das Hoffest und das Sportfest hätten in diesem Jahr aber auf das Minimalste reduziert werden müssen.

Die Lehrerschaft und Schulleitung an der Grundschule sei gegenwärtig überlege derzeit, wie die Einschulungen unter den dann geltenden Bedingungen aussehen könnten. In Birkenwerder werden 80 neue Erstklässler erwartet, so Stapel. Die Abstands- und Hygieneregeln müssten natürlich eingehalten werden.

Von Helge Treichel