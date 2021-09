Es kehrt wieder Leben in Birkenwerders Feuerwehr ein – neues Löschfahrzeug

Birkenwerder

Die Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder nahm in der Dienstversammlung am 10. September sechs neue Kameraden und Kameradinnen auf. Es wurden Ehrungen von Dienstjubiläen überreicht und über die Weiterbildung informiert. Zudem bedankte sich Bürgermeister Stephan Zimniok im Namen der gesamten Verwaltung Birkenwerders für den steten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr.

In der ersten Dienstversammlung in diesem Jahr wurden die neuen Kameraden und Kameradinnen Nicklas Augustin, Niclas Eisenach, Paul Franke, Kilian Janotta und Karin Wegemann als neue Feuerwehrmänner und –frau in die Feuerwehr Birkenwerder aufgenommen. Laura Schulz unterstützt die Wehr von nun an als Feuerwehranwärterin, da sie – anders als die restlichen Jungkameraden und Jungkameradinnen – noch keine Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Feuerwehr hat. Nicklas Augustin, Niclas Eisenach, Paul Franke und Kilian Janotta waren bereits Mitglieder in der Birkenwerderaner Jugendfeuerwehr und Karin Wegemann bereits Mitglied einer anderen Feuerwehr.

Die sechs neuen Kameradinnen und Kameraden erhielten von der Wehrleitung und Bürgermeister Stephan Zimniok Urkunden, Blumen und Schulterklappen. „Ich freue mich, dass wir uns zu diesem Anlass mal wieder treffen. Sechs neue Kameraden aufnehmen ist eine tolle Sache!“ Anschließend mussten die jungen Feuerwehrleute direkt wieder nach Hohen Neuendorf zur Grundausbildung.

Auszeichnungen und Geschenke

Die Wehrführung ehrte anschließend noch Feuerwehrleute für ihre 20- und 50-jährigen Dienstjubiläen und absolvierte Fortbildungen. Bürgermeister Stephan Zimniok überreichte der Freiwilligen Feuerwehr Birkenwerder einen Gasgrill im Feuerwehr-Design als Dankeschön der gesamten Birkenwerderaner Verwaltung „Es ist eine kleine Geste für das, was ihr die ganze Zeit für uns leistet. Stellvertretend von allen, die in der Verwaltung Verantwortung tragen.“

Planungen für die nächsten Monate

In der Dienstversammlung wurden außerdem Themen wie Renovierungsarbeiten in der Feuerwache, anstehende Lehrgänge und nötige Fahrzeugreparaturen besprochen. Die Gemeindewehrführung äußerte ihren Unmut darüber, dass während der Corona-Zeit die Einsatzbereitschaft einiger Kameraden und Kameradinnen zurückgegangen sei.

Sie will persönliche Gespräche führen, um die Gründe zu eruieren und Lösungen zu finden. Außerdem plant die freiwillige Feuerwehr, die Fahrzeugübergabe des neuen HLF 20 bei der Jahreshauptversammlung zu realisieren und im nächsten Jahr wieder einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Dabei möchte sie dem Rat des Bürgermeisters folgen und die Veranstaltung so planen, dass sie zur Not abgesagt werden kann. „Hauptsache, nicht wieder in Lethargie verfallen“, so der Bürgermeister.

