Es wird laut: Die Autobahnbrücke Stolper Weg in Birkenwerder wird abgerissen

Birkenwerder

Die Firma Havellandautobahn informiert über Nachtbauarbeiten vom 25.9.2020, 22 Uhr, bis zum 28.9.2020, 6 Uhr, im Bereich Birkenwerder, Stolper Weg, im Zuge des Ausbaus der BAB A10. Dort erfolgt der Abriss der Brücke (BW81Ü1). Zum Einsatz kommen u. a. Bagger, Hydraulikhämmer und Kleingeräte. Der Arbeitsprozess verursacht Lärm durch den Rückbau der Brücke BW81Ü1 Stolper Weg. Die Anwohner in Entfernung zur Baustelle bis 3.000 m werden durch eine Pressemitteilung informiert. Die Anwohner, die einen Wurfzettel bekommen (ca. 800 m Entfernung), haben die Möglichkeit, Ersatzschlafräume in Hotels/Pensionen in den betroffenen Nächten zu nutzen. Am stärksten von der Maßnahme betroffen sind Einwohner/innen von Birkenwerder, Borgsdorf und teilweise Hohen Neuendorf. Eine Genehmigung für diese Arbeiten wurde durch das Landesamt für Umwelt erteilt und die Öffentlichkeit wird bis zum 24.09.2020 informiert. „Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.“

Von MAZonline