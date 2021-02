Exhibitionist belästigt Frau in der S8 bei Birkenwerder: Polizei sucht mit Bild

Birkenwerder

Am 11. August 2020 gegen 13.15 Uhr setzt sich ein bisher unbekannter Mann in der S-Bahn-Linie 6 zwischen Birkenwerder und Grünau zu einer jungen Frau. In Höhe Schönfließ öffnete der Unbekannte seine Hose und nahm direkt vor den Augen der Frau sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Die Polizei sucht mit einem Bild nach dem Exhibitionisten. Quelle: PD Nord

Von dem Unbekannten konnte ein Foto gemacht werden. Wer erkennt den Mann darauf und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/85 10.

Von MAZonline