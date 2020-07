In der Praxis Familiensysteme in Birkenwerder finden Kinder und Eltern in schwierigen Zeiten Hilfe. Gerade durch die Corona-Krise haben sich teilweise häusliche Probleme verstärkt. Doch nun brauchen die Experten selbst Hilfe, da ihnen die Räume gekündigt wurden. Sie suchen jetzt ein neues Domizil.