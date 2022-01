FDP wieder mit Ortsverband in Birkenwerder

Birkenwerder

Die FDP ist wieder in Birkenwerder aktiv. „Wir starten durch und wollen etwas bewegen“, so der neue, einstimmig gewählte Ortsvorsitzende Christopher Krähnert. Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2024 im Kreis und in der Gemeinde gibt der neue Vorsitzende ein klares Ziel aus: „Wir wollen wachsen, uns aber auch einbringen. Mit unserem kleinen Team in Birkenwerder wollen wir die Interessen der politischen Mitte vertreten.“

Ortsverband in Birkenwerder mit sechs Mitgliedern

An Krähnerts Seite stehen künftig Gina Marie Zietlow und Linus Haberbosch, die ebenfalls einstimmig zu Stellvertretern gewählt wurden. Große Freude auch beim Kreisvorsitzenden Uwe Münchow, der erst vor wenigen Tagen an der Jungfernfahrt der „Birkenlinie“ teilgenommen hatte: „So sehr wir auch versucht haben, die Interessen Birkenwerders im Landkreis mitzudenken – ein eigener schlagkräftiger Ortsverband ist durch nichts zu ersetzen.“ Aktuell gehören zum Ortsverband sechs Mitglieder.

Schon vor Jahren gab es in Birkenwerder einen Ortsverband, der allerdings durch den Tod sowie den Umzug einzelner Mitglieder aufgegeben werden musste. Doch dabei soll es nicht bleiben: Nun gibt es einen Neustart.

Acht Ortsverbände der Liberalen in Oberhavel

Insgesamt zählt die FDP in Oberhavel 132 Mitglieder. Aufgeteilt sind diese in die Ortsverbände Glienicke, Mühlenbecker Land, Hohen Neuendorf, Hennigsdorf, Velten, Oranienburg, Oberhavel-Nord – und Birkenwerder.

Von MAZonline