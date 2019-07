Birkenwerder

Die 33-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren PKW Hyundai am Montagmittag in der Sacco-Vanzetti- Straße in Birkenwerder ab.

Als sie noch am Fahrzeug war, rollte ihr PKW aufgrund falscher Sicherung los und stieß gegen einen Erdbeerstand. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

