Feuerwehr-Urgesteine in Birkenwerder ausgezeichnet

Birkenwerder

Die Leistung ist fast unvorstellbar: In Anerkennung 50-jähriger treuer Pflichterfüllung in der Freiwilligen Feuerwehr wurden in Birkenwerder gleich drei Kameraden mit der Medaille für treue Dienste in Gold ausgezeichnet: Udo Schakat, Bernd Wiediger und Klaus-Günter Schnur. Die zugehörige Urkunde ist von Innenminister Michael Stübgen unterzeichnet. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung überreichten Bürgermeister Stephan Zimniok und Gemeindevorsteherin Katrin Gehring die Medaillen.

Die Urkunde wurde vom Innenminister unterzeichnet. Quelle: Helge Treichel

Seit seinem 15. Lebensjahr ist der 1. Hauptbrandmeister „Strippe“ Schnur mit dabei. Als Schülerlotse hatte er eine Auszeichnung bekommen – das Modell eines Feuerwehrautos. Das hatte ihn bewogen, sich für das Ehrenamt zu melden. Von 1990 bis 2000 und von 2007 bis 2014 fungierte er sogar als Wehrführer. „Ich könnte Romane schreiben“, sagt der (noch) 66-Jährige über seine Dienstzeit.

Hausmeister der Wache

Udo Schakat ist aktuell Vorsitzender der Alters- und Ehrenabteilung mit derzeit gut 30 Mitgliedern. Da er beruflich aus dem Sanitärbereich kommt, hat sich der 69-Jährige zu DDR-Zeiten stets wie ein Hausmeister um die alte Wache und die Grünanlagen gekümmert.

In Birkenwerder ehrten Gemeindevorsteherin Katrin Gehring und Bürgermeister Stephan Zimniok (v.l.) Udo Schakat, Bernd Wiediger und Klaus-Günter Schnur. Quelle: Helge Treichel

Oberbrandmeister Bernd Wiediger wurde fast zeitgleich mit den anderen beiden Mitglied der Feuerwehr – 1971 war das. Sein Metier war bis in die 1990er-jahre hinein der vorbeugende Brandschutz mit Begehungen und Unterweisungen in Schulen. Danach wurde der 74-Jährige Kleiderwart, was er bis heute ist.

Von Helge Treichel