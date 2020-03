Foodsharing in Birkenwerder: Die Retter der Lebensmittel

Birkenwerder

„Zirka 95 Prozent meiner Nahrung besteht aus geretten Lebensmitteln“, sagt Lena Doil. „Ich gehe kaum noch einkaufen und konnte meine Ausgaben fürs Essen drastisch senken.“ Seit anderthalb Jahren engagiert sich die 29-Jährige im Bereich Foodsharing (zu Deutsch: Teilen von Lebensmitteln). Gutes Essen vor der Tonne zu retten ist das Ziel von immer mehr Menschen, die sich dieser weltweiten Bewegung anschließen. Auch in Birkenwerder gibt es engagierte Einwohner, die Lebensmittel vor dem Wegschmeißen bewahren. Dieter Holweger erinnert sich: „Wir hatten vor ein paar Jahren eine große Apfelschwemme und haben dann einen Korb vors Haus gestellt, mit dem Hinweis: Äpfel zu verschenken!“, berichtet der 74-Jährige. „Das wurde von Nachbarn und Spaziergängern dankbar angenommen und fand auch schnell Nachahmer in der Nachbarschaft.“ Lena Doil, die im Marketing eines internationalen Konzerns arbeitet, ist durch ihre Schwester zum Thema Foodsharing gekommen. „Sie hat mich mit ihrer Begeisterung angesteckt“, erzählt die junge Frau aus Birkenwerder. „Ich habe in einer Bäckerei und einem kleinen Imbiss angefangen, Essen zu retten und war erschrocken, wie viele Lebensmittel nach Ladenschluss weggeworfen werden“, erzählt Lena Doil. Das Teilen von Nahrungsmitteln fing dann zunächst in der Familie an. „Mein Mann und ich, meine Eltern und meine Schwestern haben ständig Lebensmittel unter einander hin und her getauscht, sodass dadurch eine enorme Nahrungsvielfalt zu Hause gewachsen ist“, berichtet Lena Doil. „Dann wurden Nachbarn eingebunden und weitere Mitbürger aus Birkenwerder, zu denen mittlerweile sogar Freundschaften entstanden sind.“

Das gerettete Essen sieht meist noch sehr gut aus. Quelle: Wiebke Wollek

Die Lebensretter der Region sind über WhatsApp- und Facebook-Gruppen („Leute aus Birkenwerder“ oder „Foodsharing Oberhavel“ bzw. „Foodsharing Berlin“) miteinander vernetzt. Auch das Portal „nebenan.de“ist einer der Anlaufpunkte im Internet. Für eine reibungslose Organisation der „Rettungsaktionen“ sorgen aber hauptsächlich Online-Plattformen wie „foodsharing.de“. Dort sind sowohl die Betriebe registriert, die ihre nicht verkauften Waren zum Abholen anbieten, als auch die Engagierten, wie Lena Doil oder Dieter Holweger, die die Lebensmitteln abholen und verteilen. „Mein Tipp: Selbst aktiv werden, denn so kann man die ’besten Schätze’ selbst behalten“, erklärt Lena Doil. Bevor die Registrierung bei „foodsharing.de“ abgeschlossen werden kann, müssen die „Retter“ eine Art Quiz absolvieren. Danach kann es direkt losgehen mit der Planung. Zur Philosophie der Foodsharer gehört es, dass man nicht extra mit dem Auto zu den Geschäften fährt, sondern die Abholungen mit anderen Wegen, wie der Fahrt zur Arbeit, verknüpft.

Catering, Cafés und Hotels

„Ich hole bei zirka 20 verschiedenen Betrieben, wie Bäckereien, Supermärkten, Bioläden, bei Cateringfirmen, auf Wochenmärkten, in Cafés und Hotels – sowohl in Oranienburg und Umgebung, als auch in Berlin – Essen ab. In der Regel realisiere ich drei bis vier Abholungen pro Woche“, sagt Lena Doil. Dieter Holweger steuert mehrere Kooperationsbetriebe im Berliner Norden an. „Ich hatte schon immer ein Bewusstsein dafür, dass die Lebensmittelverschwendung eine ganz schlechte Sache ist“, sagt der Rentner. „Das wurde meiner Generation schon früh durch die Kriegsgenerationseltern vermittelt, die durch ihre Erfahrung mit Hunger- und Mangelzeiten stark geprägt war.“

Standortsuche für „Fairteiler“

„Unser Ziel ist es, dass so wenig wie möglich weggeworfen wird. Es wäre schön, wenn wir noch mehr Menschen in Birkenwerder für diese Idee begeistern können“, sagt Lena Doil. Der nächste Schritt soll die Aufstellung eines „Fairteilers“ sein. Dabei handelt es sich um Schränke, Kühl- oder Gefrierkombis, Kisten oder abschließbare Regale für gerettete Lebensmittel, die an einem öffentlich zugänglichen Ort errichtet werden. „Daran können sich die Menschen dann jederzeit bedienen oder auch selbst etwas beisteuern, wenn sie zum Beispiel in den Urlaub fahren und der eigene Kühlschrank noch voll ist. „Aktuell sind wir auf der Suche nach so einem Ort“, erklärt die 29-Jährige.

Info Wer eine Idee für den „Fairteiler“ oder andere Vorschläge hat, meldet sich bitte bei der Freiwilligenagentur Birkenwerder ( freiwilligenagentur-birkenwerder.de/kontakt -> Angebote -> Diverses -> Zu gut für die Tonne).

Von Wiebke Wollek