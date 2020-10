Frische Farbe, neue Möbel: Jugendräume im Gemeindehaus Birkenwerder wurden eingeweiht

Birkenwerder

Die jungen Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Birkenwerder können sich über zwei frisch renovierte und neu eingerichtete Räume im Gemeindehaus freuen. Die sind am Dienstagabend mit einer kleinen Feier eingeweiht worden. 3500 Euro wurden investiert – die Gemeindeverwaltung gab einen Zuschuss, außerdem hat es einige private Spenden gegeben. Hinzu kam noch ein Zuschuss der Brandenburger Stiftung „Kirche im Dorf“. Die ersten Planungen für die Umgestaltung entstanden im Januar, Anfang Oktober nun konnten die Räume fertiggestellt werden. Hier haben nun Konfirmanden und Mitglieder der Jungen Gemeinde, sowie weitere Interessenten, die Möglichkeit, sich für Gespräche und Diskussionen zu treffen, aber auch zu Basteln, zu Spielen oder sich einfach zu entspannen.

Irene Kubitza überreicht Blumen an Katrin Gehring, Vorsitzende der Gemeindevertretung. Quelle: Wiebke Wollek

Anzeige

Es gibt ein großes Sofa und einen Fernseher, einen Kicker-Tisch und einen großen Esstisch, auf dem frische Blumen in der Vase stehen. Die Jugendlichen Katharina, Timotheus, Nils und Linnard finden die neuen Zimmer sehr gemütlich, sie haben auch selbst beim Einrichten mitgeholfen. „Vorher sah es recht altmodisch aus“, sagt Katharina. Irene Kubitza, die sich in der Kirchengemeinde um die Jugendlichen kümmert, kann das bestätigen. „Ich wünsche mir, dass diese Räume ein Ort sind, wo ein Band geknüpft werden kann zwischen Jesus und den Jugendlichen. Hier sollen sie in ihrem Glauben wachsen und sich mit Gleichgesinnten austauschen können“, sagt Irene Kubitza. Nachdem die Räume besichtig wurden, gab es im Pfarrgarten ein kleines Fest mit gegrillten Würstchen und Steaks, Stockbrot und Getränken.

Von Wiebke Wollek