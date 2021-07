Für Bürgermeister Zimniok ist Italien die erste Wahl

Birkenwerder

Stephan Zimniok, Bürgermeister der Gemeinde Birkenwerder, und seine Familie sind ausgemachte Italienfans. Da stellt sich die Frage im Grunde gar nicht, wohin es in der Sommerzeit zum Ausspannen für Birkenwerders Bürgermeister geht. „Das Land, Leute, die Lebensart, das Klima und das gute Essen haben es uns angetan.“ Daher, erklärt Stephan Zimniok, sei seine Familie quasi Wiederholungstäter. Diesmal hatte seine Familie einen Ausflug zum Gardasee unternommen. 370 Quadratkilometer pure Erholung. Viel Luxus ist da gar nicht nötig.„Wir sind auf dem Campingplatz untergebracht“, erklärt Bürgermeister Stephan Zimniok auf MAZ-Anfrage. Das Programm für den Italienurlaub stand bereits im Vorfeld fest: Ausflüge rund um den – und natürlich auch auf dem – See. Die Seele baumeln lassen müsse man aber auch. Zum Auftakt gab es aber erstmal einen Mailand-Trip mit Besichtigung des Domplatzes, einer Stadtrundfahrt und der Besichtigung des Giuseppe-Meazza- Stadions. Für einen Tag hat der Verwaltungschef seinen Aufenthalt unterbrochen, um an einer Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig teilzunehmen. Es ging um eine Klage der Gemeinde gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung durch den Ort. Ob sich die Unterbrechung gelohnt hat, erfährt er erst nach der Urteilsverkündung am 27. Juli.

Von Marco Paetzel